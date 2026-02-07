Δυνατό φαβορί η Λίντσερ

Στο Βέλγιο υπήρξε χθες πανδαισία τερμάτων στο Πάτρο – Γκενκ U23 (4-4)! Το Over του 1,60 βγήκε από το ημίχρονο. Όσον αφορά το Άαρχους – Ράντερς αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μεταφέρθηκε για την προσεχή Δευτέρα. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Αυστρίας, την Α’ Γερμανίας και την Α’ Αγγλίας.

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

Η Βόλφσμπουργκ αδυνατεί να βρει τα πατήματά της μετά την είσοδο του 2026, έχει 3/5 ήττες και πλησιάζει στην επικίνδυνη ζώνη. Επίσης, έχασε και στα 6/9 εντός έδρας παιχνίδια της. Η Ντόρτμουντ από την πλευρά της, με το 3-2 επί της Χάιντενχαϊμ και την γκέλα της Μπάγερν Μονάχου στο Αμβούργο (2-2), μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή. «Τρέχει» σερί 9-4-0 στη Λίγκα ανεξαρτήτως έδρας, ενώ κέρδισε στις 3/5 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Είναι καλύτερη ομάδα, κυνηγάει την πρωτοπόρο, μπορεί να πάρει το «διπλό».

ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ

Η Στόκπορτ παραμένει μέσα στο παιχνίδι της ανόδου στην Τσάμπιονσιπ, καθώς είναι στο «-6» από την προνομιούχο δυάδα και έχει αέρα 10 βαθμών από την 7η θέση. Μετράει 5/6 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και πέντε συνεχόμενες στο «σπίτι» της. Σε αυτό δεν κέρδισε τη νυν αντίπαλό της στα τρία πιο πρόσφατα ματς που την υποδέχτηκε. Ευκαιρία να βάλει απόψε να τερματίσει το αρνητικό σερί, καθώς η Λέιτον Όριεντ χάνει το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικότητάς της όταν φεύγει από τη βάση της. Στο πρωτάθλημα έχει 3-0-11, ενώ έχασε και στις 6/6 εξόδους ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

ΛΙΝΤΣΕΡ – ΒΑΤΕΝΣ

Η Λίντσερ κατεβαίνει με την ψυχολογία στα ύψη από την τεράστια ανατροπή στα προημιτελικά του Κυπέλλου με τη Λιντς (3-2 από 0-2) μεσοβδόμαδα. Στο πρωτάθλημα είναι στο «-3» από την πρωτοπόρο Σάλτσμπουργκ και δικαιούται να ονειρεύεται. Παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 9-1-0 στα τελευταία 10 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, κέρδισε τα 4/4 στη βάση της ανεξαρτήτως αντιπάλου και τα 6/7 απέναντι στη Βάτενς. Δικαίως είναι φαβορί απόψε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.30 265 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 1,70

17.01 344 ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 1 1,65

18.00 370 ΛΙΝΤΣΕΡ – ΒΑΤΕΝΣ 1 1,73