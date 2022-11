Δυάδα με Over από την Bundesliga

Πολλά πρωταθλήματα συνεχίζονται με εμβόλιμη αγωνιστική αυτή την εβδομάδα ανάμεσά τους και το γερμανικό. «Έβρεξε» γκολ στην προηγούμενη αγωνιστική στην Bundesliga. Έγινε Over στα 8 από τα 9 παιχνίδια. Το μοναδικό Under σημειώθηκε στο τελευταίο χρονικά ματς, στη νίκη με 2-0 της Φράιμπουργκ κόντρα στην Κολωνία.

Δύο Over ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Το πρώτο είναι στο ματς της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ. Από 4 σερί Over προέρχεται η γηπεδούχος, η οποία πέτυχε 2 νίκες με 7-0 τέρματα στις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Κέρδισε με 4-0 την Μπόχουμ και με 0-3 την Μάιντζ.

Η Ντόρτμουντ έφερε 5 Over στα 6 πρόσφατα παιχνίδια της. Στα 3 πρόσφατα κέρδισε τη Στουτγάρδη με 5-0, την Άιντραχτ με 1-2 και την Μπόχουμ με 3-0. Αν μπει ένα γρήγορο γκολ το Over θα γίνει εύκολα σε αυτό το ματς. Στο 1,65 είναι η απόδοσή του στο Πάμε Στοίχημα.

Το δεύτερο Over είναι στο παιχνίδι της Μπόχουμ με την Γκλάντμπαχ. Φέρνουν το 1 Over μετά το άλλο και οι 2 ομάδες. Η Μπόχουμ, με την ήττα της 3-0 από την Ντόρτμουντ, συμπλήρωσε 6 συνεχόμενα Over.

Η Γκλάντμπαχ τρέχει σερί 7 αγώνων με πάνω από 2 γκολ. Μετά από 3 παιχνίδια χωρίς νίκη επικράτησε με 3-1 της Στουτγάρδης. Θέλει να πετύχει 2η σερί νίκη κόντρα στην ουραγό του πρωταθλήματος σε ένα ματς που λογικά θα έχει πολλά γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

740 (19:30) ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 1,65

767 (21:30) ΜΠΟΧΟΥΜ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ OVER 1,58