Δυάδα με μεγάλες αποδόσεις

Πέρασαν τα Over που προτείναμε χτες από τη Β’ Ολλανδίας! Η τριάδα με τα Over στα παιχνίδια Άγιαξ Β΄-Φένλο (1,45), Αλμέρε Σίτι-Ουτρέχτη Β’ (1,44) και Ντεν Μπος-Άλκμααρ Β’ (1,45) πλήρωσε 3,03!

Δύο σημεία με μεγάλες αποδόσεις, από την Αγγλία και την Ιταλία, ξεχωρίσαμε από το σημερινό κουπόνι. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη με 2-1 στο ντέρμπι με την Τσέλσι και ψάχνει το πρώτο της «διπλό» στο ματς με την Μπρέντφορντ. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, γι’ αυτό άλλωστε πληρώνει καλά το «διπλό».

Η Μπρέντφορντ έχει 3 ήττες εκτός έδρας, αλλά στο γήπεδό της κέρδισε με 1-0 την Άστον Βίλα και έφερε ισοπαλία 2-2 με την Τσέλσι. Η Γιουνάιτεντ όμως δείχνει βελτιωμένη στα τελευταία ματς και μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς ώστε να μην μείνει πίσω στη βαθμολογία από τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Από την Ιταλία ξεχωρίσαμε τον «άσο» της Γιουβέντους στο ντέρμπι με την Αταλάντα. Είχε την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα. Έφερε ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Βερόνα και έπεσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με 2 βαθμούς διαφορά από την Νάπολι. Η Αταλάντα ξεκίνησε με 2 ισοπαλίες και πέτυχε 2 νίκες στη συνέχεια κόντρα στην Λέτσε με 4-1 και την Τορίνο με 0-3.

Η έδρα θα παίξει ρόλο σε αυτό το ματς. Η Γιουβέντους στο γήπεδό της κέρδισε με 2-0 την Πάρμα και με 4-3 την Ίντερ. Παίζει ανοιχτά και σκοράρει με άνεση, αλλά δέχεται και γκολ. Για να διεκδικήσει τον τίτλο πρέπει να πάρει ματς σαν και το σημερινό. Ακολουθεί νέο εντός έδρας ντέρμπι, την επόμενη αγωνιστική, με τη Μίλαν. Αν κάνει το 2 στα 2 θα μπει γερά στη μάχη για τον τίτλο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

244 (14:30) ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2 1,95

392 (19:00) ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1 1,87