Δυάδα με Goal/Goal

Το Over έγινε χτες στον ημιτελικό του League Cup, Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ (3-1). Χαμηλά σκορ όμως ήρθαν στα 2 παιχνίδια του Κυπέλλου Γαλλίας, Λυών-Λαβάλ (2-0) και Τουλούζ-Αμιάν (1-0), για τα οποία επίσης είχαμε προτείνει το Over.

Οι σημερινές επιλογές μας είναι με 2 Goal/Goal από τα Κύπελλα Γαλλίας και Ισπανίας. Μάχη για την πρόκριση θα γίνει ανάμεσα στο Στρασβούργο και την Μονακό. Ηττήθηκε με 1-2 το Στρασβούργο από την Παρί Σεν Ζερμέν, παρότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω στο τελευταίο 20λεπτο. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, ενώ έχει προκριθεί και στην φάση των «16» του Conference League.

Η Μονακό πήρε το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League και στο Πρωτάθλημα προσπαθεί να μπει στην πρώτη εξάδα για να βγει στην Ευρώπη. Στο τελευταίο ματς κέρδισε με 4-0 τη Ρεν. Δύσκολη είναι η πρόβλεψη σημείου σε αυτό το παιχνίδι. Πιο ασφαλής επιλογή δείχνει ότι είναι το Goal/Goal. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση.

Την ίδια επιλογή κάνω και για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, μεταξύ της Μπέτις και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στην Ατλέτικο η οποία όμως προβληματίζει με τις τελευταίες εμφανίσεις της. Μετά την εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League, έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Λεβάντε. Η Μπέτις κέρδισε δύσκολα με 2-1 τη Βαλένθια και στο γήπεδό της είναι ικανή για την πρόκριση. Αναμένεται να γίνει αμφίρροπο ματς και το πιθανότερο είναι να βρουν δίχτυα και οι 2 ομάδες.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

942 (22:00) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΜΟΝΑΚΟ GOAL/GOAL 1,54

943 (22:00) ΜΠΕΤΙΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ GOAL/GOAL 1,65