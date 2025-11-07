Δυάδα με Goal/Goal

Πέσαμε έξω χτες στις προτάσεις μας από το Europa League και το Conference League. Ta Goal/Goal δεν έγιναν στα ματς Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα (0-3), Βικτόρια Πλζεν-Φενερμπαχτσέ (0-0) και η ΑΕΚ Λάρνακας δεν κέρδισε την Αμπερντίν κι έμειναν στο 0-0.

Οι σημερινές επιλογές είναι 2 Goal/Goal από τη Γαλλία και την Αγγλία. H Παρί πέτυχε μεγάλη νίκη, την προηγούμενη αγωνιστική, με 0-1 κατά της Μονακό κι ενώ προερχόταν από την εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Ναντ. Είναι ικανή για όλα. Στα 6 ματς, που προηγήθηκαν του αγώνα με την Μονακό, είχε φέρει 5 Goal/Goal. Υποδέχεται την Ρεν η οποία πέτυχε επίσης μεγάλη νίκη με 4-1 κόντρα στο Στρασβούργο. Συμπλήρωσε 5 σερί Goal/Goal. Λογικά θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες στη σημερινή αναμέτρησή τους στην έδρα της Παρί.

Το δεύτερο Goal/Goal που ξεχωρίσαμε είναι από την Championship, στο παιχνίδι της Γουότφορντ με την Μπρίστολ Σίτι. Στην προηγούμενη αγωνιστική η Γουότφορντ κέρδισε με 3-0 την Μίντλεσμπρο. Σκοράρει σχεδόν σε όλα τα ματς, αλλά συχνά δέχεται και γκολ. Στα 6 προηγούμενα παιχνίδια είχε φέρει 5 Goal/Goal. Η Μπρίστολ Σίτι ηττήθηκε με 5-1 από τη Στόουκ. Σκόραρε και στα 6 τελευταία ματς και έφερε 4 Goal/Goal. Ποντάρουμε σε 1 ακόμα Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

189 (19:45) ΠΑΡΙ-ΡΕΝ GOAL/GOAL 1,60

193 (19:45) ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ GOAL/GOAL 1,77