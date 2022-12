Δυάδα με γκολ από τη Σούπερ Λιγκ 2

Πλήρωσαν τα Over στα Κορία – Σοσιεδάδ (0-5) και Τορεμολίνος – Σεβίλλη (0-3). Στο πρώτο βγήκε από το ημίχρονο, στο δεύτερο ήρθε η… λύτρωση στο 90+2’.

Σήμερα θα αφήσουμε στην άκρη το Κύπελλο Ισπανίας διότι έχει χαλάσει για τα καλά ο καιρός και οι αγωνιστικοί χώροι των «μικρών» ομάδων δεν θα βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στοίχημα παίζουμε, όχι ρουλέτα! Δύο θα είναι οι επιλογές μας, αμφότερες από τη Σούπερ Λιγκ 2.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΟΚ Β

Βάζουμε εδώ το G/G ή Over, το οποίο παρουσιάστηκε στα δύο περσινά μεταξύ τους παιχνίδια (2-1, 2-2). Επίσης, η Νίκη Βόλου (6η) μετράει 3/3 στην έδρα της (1-1, 3-0, 3-0). Σε αυτή βρήκε δίχτυα στους 12/13 αγώνες. Στα συν η επιστροφή ενός εκ των ποιοτικότερων παικτών του ρόστερ, του εξτρέμ Μιράνδα (6/3). Ο ΠΑΟΚ Β (1ος) παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα, σήμερα, όμως, αντιμετωπίζει σημαντική αγωνιστικά προβλήματα εξ ου και η πτώση του «άσου» από 2,30 σε 1,85. Όσον αφορά στο G/G ή Over που μας ενδιαφέρει, έχει 3/4 εντός – εκτός και 3/3 μακριά από το «σπίτι» του (όλα G/G και Over). Σκόραρε στις 7/7 εξορμήσεις υπολογίζοντας και περσινούς αγώνες. Δέχτηκε από την άλλη, γκολ στα 11/12 ματς που έδωσε σε αντίπαλες έδρες.

ΠΑΟ Β – ΒΕΡΟΙΑ

Το G/G ή Over θα ποντάρουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός Β (8ος) το έχει φέρει στους 10/11 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας υπολογίζοντας και περσινούς. Στο «σπίτι» του έχει 4/5. Σε αυτό βρήκε δίχτυα στους 4/5, μόνο με τις Σέρρες έμεινε «άσφαιρος», αλλά εκεί παρατάχθηκε «μισός». Παραβιάστηκε από την άλλη η εστία του στα 4/4 ματς. Είναι ομάδα με ποιότητα μπροστά, αλλά και περίσσια «αφέλεια» πίσω. Κατεβαίνει με τρεις σημαντικές απουσίες στα μετόπισθεν, τους Τουρκοχωρίτη (α. 5/0), Έμπο (μ. 5/0) και Βουτσά (μ. 5/0). Όσον αφορά στη Βέροια (11η), μετράει 8/10 μέχρι τώρα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο! Εκτός έδρας έχει 4/5, τα τρία τελευταία έληξαν 1-1! Είναι εξίσου, ομάδα που ενδιαφέρεται περισσότερο να πετυχαίνει γκολ μπροστά με αποτέλεσμα να «ξεχνάει» της αμυντικές της υποχρεώσεις.



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.45 225 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΟΚ Β G/G ή OV 1,75

14.45 228 ΠΑΟ Β – ΒΕΡΟΙΑ G/G ή OV 1,72