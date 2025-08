Δυάδα με γκολ από Αυστρία, Ελβετία

Η Κοπεγχάγη έκανε το χρέος της χθες, καθώς κέρδισε 2-0 τη Φρεντερίτσια και επιβεβαίωσε το 1,67 στο «2+Ov 1,5». Η Μπριζ όμως έπεσε θύμα έκπληξης, αφού ηττήθηκε 2-1 από τη Μαλίν. Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αυστρίας, Α’ Ελβετίας και Α’ Νορβηγίας.

ΤΡΟΜΣΟ – ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ

Ισορροπημένο ζευγάρι, αυτό αποδεικνύεται και από τον βαθμολογικό πίνακα, αφού τις δύο ομάδες χωρίζουν έξι πόντοι. Η επιλογή μας εδώ είναι το G/G ή Over, το οποίο έφερε η Τρόμσο στους 7/10 αγώνες εντός – εκτός, καθώς και στους 3/4 στο «σπίτι» της. Επίσης, σημείωσε από δύο γκολ και πάνω στα 8/11 ματς που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της. Η Φρέντρικσταντ από την πλευρά της, μετράει 8/11 μέσα – έξω και πέντε συνεχόμενα μακριά από τη βάση της.

ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ

Δεύτερη αγωνιστική στην Α’ Ελβετίας, η Βίντερτουρ έχασε 3-2 από τη Λοζάνη και η Γιουνγκ Μπόις κέρδισε 3-1 τη Σερβέτ στην πρεμιέρα. Επίσης, ήταν G/G οι 5/6 μεταξύ τους συναντήσεις στη γηπεδούχο. Οπότε, θα ποντάρουμε να σκοράρουν αμφότερες και σήμερα. Εξάλλου, η Βίντερουρ βρήκε δίχτυα στους τελευταίους επτά αγώνες επίσημους και μη. Επίσης, ήταν G/G οι 4/5 εντός – εκτός και βρήκε δίχτυα στους 6/8 στη βάση της. Η Γιουνγκ Μπόις από την άλλη, προέρχεται από 8/8 G/G μέσα – έξω σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια.

ΡΙΝΤ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Πρεμιέρα στην Αυστρία με τη Σάλτσμπουρκ να είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Εξ ου και το 1,35 στο «διπλό, το οποίο είναι πολύ χαμηλό για αρχή της σεζόν. Θα ποντάρουμε το Over, καθώς στην Αυστρία τα γκολ πέφτουν βροχή. Το επιβεβαίωσαν στα 9/11 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και τέσσερα συνεχόμενα στη γηπεδούχο. Επίσης, η άρτι αφιχθείσα από τη Β’ Αυστρίας, Ριντ, έφερε το Over στα 4/5 φιλικά της, ενώ σκόραρε στους 19/20 αγώνες στο «σπίτι» της. Η Σάλτσμπουργκ από την άλλη, έχει 10/11 Over σε επίσημα και μη 90λεπτα. Επιπλέον, το παρουσίασε στα 5/5 μακριά από το «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 262 ΤΡΟΜΣΟ – ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ G/G ή OV 1,56

19.00 306 ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ G/G 1,53

20.30 317 ΡΙΝΤ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ OVER 1,56