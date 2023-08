Δυάδα με G/G από το Κύπελλο Γερμανίας

Από τότε που οι στοιχηματικές εταιρίες έβαλαν το cash out στη ζωή μας βγήκε η φράση: η μάνα του cash out δεν έκλαψε ποτέ. Όσοι την ακολούθησαν χθες πληρώθηκαν! Εξηγούμαστε πάραυτα. Η Φενέρ επιβεβαίωσε το Ov 2,5 γκολ της στο 1,90 (3-1 τη Μάριμπορ). Το ίδιο έπραξε στο Ov 1,5 η Φερεντσβάρος (6-1 τη Χάμρουν)! Κι ερχόμαστε στην τρίτη επιλογή της στήλης μας, το Over στο Μπάλκανι – Λίνκολν. Μέσα σε τέσσερα λεπτά (59’ – 62’) το 0-0 γίνεται 2-0 και απομένει πάνω από μισή ώρα αγώνα με τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια να έχουν ολοκληρωθεί. Εκείνη τη στιγμή το cash out έδινε κοντά στο 80%-85% του συνολικού κέρδους (εξαρτάται σε ποια εταιρία πόνταρε ο καθένας). Όσοι έκλεισαν το δελτίο, πληρώθηκαν. Οι υπόλοιποι… έκλαψαν τη μοίρα τους, αφού το αποτέλεσμα έμεινε εκεί!

Τρεις οι επιλογές μας και σήμερα, οι δύο από το Κύπελλο Γερμανίας και η τρίτη από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Τουρκία.

ΖΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ – ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ

Πρώτος γύρος για το Κύπελλο Γερμανίας, ο αγώνας είναι μονός. Υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς η γηπεδούχος παίζει στη Γ’ και η φιλοξενούμενη στη Β’. Το G/G είναι η επιλογή μας εδώ. Η Ζααραμπρίκεν το παρουσίασε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος (1-1 με την Ουλμ 1846), καθώς και στα 6/6 φιλικά της! Όλα ήταν και Over, ενώ τα πέντε έληξαν είτε 2-1 είτε 1-2! Η Καρλσρούη από την πλευρά της, έχει 2/2 φέτος στη Β’ Γερμανίας (2-2 με Όσναμπρικ και Αμβούργο) και 12/13 εάν υπολογίσουμε και περσινούς αγώνες! Επιπλέον, εκτός έδρας μετράει 7/7!

ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ – ΑΝΝΟΒΕΡΟ

Πρώτος γύρος για το Κύπελλο Γερμανίας, ο αγώνας είναι μονός. Υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς υποβιβάστηκε πέρυσι στη Γ’ η γηπεδούχος. Τις δύο φορές που συναντήθηκαν την προηγούμενη σεζόν, αμφότερα τα ματς έληξαν G/G (2-3, 1-3). Αυτό θα παίξουμε και σήμερα. Μετρούν 8/9 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και 5/5 στη Σαντχάουζεν. Εκεί η γηπεδούχος έχει 3/5, ενώ ήταν G/G τα 4/4 φιλικά της. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έφερε το G/G στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Β’ Γερμανίας (2-2 με Έλβερσμπεργκ και Νυρεμβέργη), καθώς και στα 6/7 ματς εκτός έδρας υπολογίζοντας και περσινά παιχνίδια.

ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ – ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ

Πρεμιέρα στην Α’ Τουρκίας με την Τραμπζονσπόρ να κατεβαίνει αποδυναμωμένη ανασταλτικά, καθώς αποχώρησαν σημαντικοί παίκτες. Φάνηκε αυτό και στα φιλικά όπου δέχτηκε γκολ στα 5/7. Κράτησε απαραβίαστη την εστία της με την Τραμπζόν (5-0), ομάδα Β’ κατηγορίας και με την αδύναμη Τρίγκλαβ (4-0) από τη Σλοβενία. Θετικό από την άλλη, ότι σκόραρε στα 6/7. Το G/G θα βάλουμε και εδώ, το οποίο έφερε στα 4/6 που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της. Τέλος, το παρουσίασε στα 5/5 εντός – εκτός και στα 5/7 στο «σπίτι» της (μιλάμε για επίσημα 90λεπτα). Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, μέτρησε 4/6 στα φιλικά που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

205 19.00 ΖΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ – ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ G/G 1,60

206 19.00 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ – ΑΝΝΟΒΕΡΟ G/G 1,66

237 21.00 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ – ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ G/G 1,67