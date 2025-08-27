Δυάδα με «άσους» από το Champions League

Η μία από τις 2 επιλογές από το Champions League πέρασε χτες, το Over στο ματς της Στουρμ Γκρατς με την Μπόντο Γκλιμτ. Η Σέλτικ δεν κατάφερε να κερδίσει την Καϊράτ Αλμάτι. Στο 0-0 έμεινε αυτό το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και την παράταση και η Καϊράτ πήρε την πρόκριση στα πέναλτι (3-2).

Τα playoffs του Champions League ολοκληρώνονται σήμερα και οι επιλογές της στήλης είναι με 2 «άσους».

Η Κλαμπ Μπριζ κέρδισε εύκολα με 1-3, στη Γλασκώβη, τη Ρέιντζερς και παίρνει το εισιτήριο για τη League Phase ακόμα και αν ηττηθεί με 1 γκολ διαφορά. Δεν πρόκειται όμως να στηριχτεί στο σκορ του πρώτου αγώνα. Θα κυνηγήσει τη νίκη και στη ρεβάνς και μπορεί να την πάρει. Στην προηγούμενη φάση κέρδισε 2 φορές τη Σάλτσμπουργκ με 0-1 και 3-2.

Η Ρέιντζερς ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Βικτόρια Πλζεν με 2-1. Θα ανοιχτεί στο Βέλγιο στην προσπάθειά της να κάνει την ανατροπή και η Κλαμπ Μπριζ θα βρει τις ευκαιρίες για να σκοράρει και να ζευγαρώσει τις νίκες της. Λογικά θα περάσει ο «άσος».

Ανοιχτή είναι η πρόκριση στο ζευγάρι της Κοπεγχάγης με τη Βασιλεία. Η πρώτη αναμέτρησή τους στην Ελβετία έληξε ισόπαλη με 1-1. Το ματς έγινε κάτω από έντονη βροχή. Όποια ομάδα κερδίσει στο δεύτερο ματς θα προκριθεί.

Η Κοπεγχάγη ποντάρει στη δυνατή έδρα της για να πάρει νίκη. Στην προηγούμενη φάση συνέτριψε με 5-0 τη Μάλμε. Δύσκολα θα αντέξει η Βασιλεία στην πίεση των γηπεδούχων. Ο «άσος» έχει καλή απόδοση και αξίζει να παιχτεί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

905 (22:00) ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1 1,58

906 (22:00) ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1 1,75