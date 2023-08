Δυάδα G/G από τα Κύπελλα Γερμανίας, Ιταλίας

Η Μαγιόρκα στάθηκε όρθια στη Λας Πάλμας χθες το απόγευμα και επιβεβαίωσε τη διπλή ευκαιρία του «Χ2» στο 1,60. Από την άλλη, η Ανζέ γκέλαρε με την αδύναμη Ανεσί (0-0), ενώ την πατήσαμε και με την Έλτσε, η οποία ηττήθηκε 1-0 εντός έδρας από τη νεοφώτιστη Φερόλ!

Τρεις οι επιλογές μας και σήμερα, προέρχονται από τα Κύπελλα Γερμανίας, Ιταλίας και την πρεμιέρα στη Β’ Πορτογαλίας.

ΡΟΤ ΒΑΪΣ ΕΣΣΕΝ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Πρώτος γύρος για το Κύπελλο Γερμανίας, τις δύο ομάδες χωρίζει μία κατηγορία. Μεγάλη είναι και η διαφορά επιπέδου, καθώς η γηπεδούχος θα παλέψει για την αποφυγή του υποβιβασμού στη Γ’, ενώ η φιλοξενούμενη για την απευθείας άνοδο στην Μπουντεσλίγκα. Παρόλα αυτά, θα πάμε στο G/G, επειδή στις πρώιμες φάσεις του γερμανικού Κυπέλλου, οι «μεγάλοι» παρουσιάζονται πιο χαλαροί. Για παράδειγμα, χθες η Ντόρτμουντ κέρδισε 6-1 τη Σκοτ Μάιντζ και η Νυρεμβέργη 9-1 την Ομπερνέουλαντ. Επίσης, το Αμβούργο έφερε το G/G στις δύο πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα (5-3 τη Σάλκε και 2-2 με την Καρλσρούη). Το G/G παρουσίασε και στα 4/4 φιλικά του! Το ίδιο έπραξε και η Έσσεν από την πλευρά της στην πρεμιέρα της Γ’ (1-2 με τη Χάλεσερ) και στα 3/4 φιλικά της.

ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β – ΜΑΦΡΑ

Ανοίγει η αυλαία στη Β’ Πορτογαλίας με μία από τις αγαπημένες ομάδες της στήλης στο Over, την Μπενφίκα Β. Θα την ακολουθήσουμε αρκετά και φέτος. Ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με 4/5 Over εντός – εκτός, ενώ στην έδρα της είχε 11/16. Over έληξαν και τα 3/4 ματς που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Τέλος, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στα 2/3 φιλικά της (το τρίτο έμεινε στο 1-1). Η Μάφρα από την πλευρά της, προέρχεται από 4/6 Over ανεξαρτήτως έδρας σε επίσημα και μη παιχνίδια.

ΜΟΝΤΣΑ – ΡΕΤΖΙΑΝΑ

Δεύτερος γύρος για το Κύπελλο Ιταλίας, υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας, η γηπεδούχος αγωνίζεται στο Καμπιονάτο και η φιλοξενούμενη στη Serie B. Θα πάμε στο καλοπληρωμένο G/G εδώ επειδή η Ρετζιάνα έριξε έξι γκολ στον πρώτο γύρο στην αξιολογότατη Πεσκάρα (6-2), παρότι η αντίπαλός της παίζει στη Γ’. Κι η ίδια άλλωστε, φέτος ανέβηκε στη Β’. Επίσης, διότι τελείωσε την περσινή σεζόν με 7/7 G/G μέσα – έξω και 3/3 μακριά από το «άντρο» της. Επιπλέον, η Μόντσα είχε κι αυτή από την πλευρά της έφεση στο G/G πέρυσι (προέρχεται από 4/6 εντός – εκτός και 7/11 στο «σπίτι» της).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 489 ΡΟΤ ΒΑΪΣ ΕΣΣΕΝ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ G/G 1,62

20.00 581 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β – ΜΑΦΡΑ OVER 1,72

22.15 739 ΜΟΝΤΣΑ – ΡΕΤΖΙΑΝΑ G/G 1,87