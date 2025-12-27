Δυάδα φαβορί από την Ιταλία

Η Κόβεντρι επικράτησε 1-0 της Σουόνσι χθες το απόγευμα και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,68. Επίσης, πέρασε και ο «1» της Κάρντιφ (1-0 την Έξετερ). Η απόδοση εδώ ήταν 1,61. Την τριάδα χάλασε η Σάλφορντ, καθώς κέρδισε με Un 1,5 τη Χάρογκεϊτ (1-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’, Β’ Ιταλίας και την Τσάμπιονσιπ Σκωτίας.

ΒΕΝΕΤΣΙΑ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ

Η Βενέτσια είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 5-1-0 στα τελευταία έξι παιχνίδια με αποτέλεσμα ο «1» να δίνει κάτω από 1,50. Θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση πάνω από το ψυχολογικό όριο. Τον επιβεβαίωσε στα 4/5 εντός – εκτός με τη φιλοξενούμενη και στα 5/6 ανεξαρτήτως αντιπάλου στο πρωτάθλημα. Το ίδιο συνέβη και στα 6/6 στην έδρα της. Στα πέντε από τα έξι ματς διατήρησε το μηδέν στα μετόπισθεν. Επίσης, η Βίρτους Εντέλα έχασε με Ov 1,5 στις 6/7 εξορμήσεις.

ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ – ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ

Η Ρος Κάουντι είναι στην τελευταία θέση στην Τσάμπιονσιπ Σκωτίας στο «-5» από τη σωτηρία, ενώ η Σεντ Τζόνστον έχει βάλει πλώρη για την Πρέμιερ έχοντας διαφορά πέντε βαθμών από τη δεύτερη Πάρτικ Θιστλ. Η φιλοξενούμενη μετράει 3/3 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 9/12 μακριά από τη βάση της. Μπορεί να περάσει και από τη γηπεδούχο, η οποία έχασε στα 3/4 μέσα – έξω και στα 3/4 στη βάση της.

ΠΙΖΑ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

Η Πίζα παλεύει να βρει τα πατήματά της στο Καμπιονάτο. Ήξερε ότι η σεζόν θα ήταν δύσκολη και επιβεβαιώνεται, καθώς είναι μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-3» από τη σωτηρία. Η Γιουβέντους από την άλλη, έχει απόσταση τεσσάρων βαθμών από την πρωτοπόρο Ίντερ. Είναι το φαβορί απόψε. Η νίκη της πληρώνει λιγότερο από 1,50 και θα τη συνδυάσουμε με το Un 4,5, καθώς η γηπεδούχος έχασε και μπήκαν λιγότερα από πέντε τέρματα στα 3/4 ματς εντός – εκτός και στα 2/2 στην έδρα της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 641 ΒΕΝΕΤΣΙΑ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 1+OV 1,5 1,75

17.00 669 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ – ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2 1,70

21.45 693 ΠΙΖΑ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2+UN 4,5 1,75