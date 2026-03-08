Δυάδα φαβορί από Γαλλία, Ολλανδία

Η Χάντερσφιλντ επικράτησε 1-0 της Ρόδεραμ. Η νίκη της πλήρωνε 1,60. Επίσης, έγινε G/G από το 30’ το Γκρόνιγκεν – Άγιαξ (3-1). Η απόδοση ήταν 1,55. Την τριάδα χάλασε η Εστορίλ, καθώς έμεινε στο 0-0 με την Κάζα Πία. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Α’ Γαλλίας και την Α’ Ολλανδίας.

ΒΟΛΟΣ – ΟΦΗ

Απομένουν τρεις αγωνιστικές με την τρέχουσα για τη λήξη της κανονικής διάρκειας στη Σούπερ Λιγκ με τον Βόλο να βρίσκεται οριακά έξω από τις θέσεις 5-8 και τον ΟΦΗ να είναι οριακά μέσα σε αυτές! Κρίσιμο ματς λοιπόν και για τις δύο και θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στις 2/3 συναντήσεις τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 3/3 εντός – εκτός και δύο σερί στην έδρα του. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 4/6 μέσα – έξω και 3/3 μακριά από την Κρήτη στο πρωτάθλημα.

ΜΠΡΕΝΤΑ – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ

Η Μπρέντα δίνει μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού έχοντας μόλις δύο νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και τέσσερις στα τελευταία επτά στη βάση της. Σε αυτή έχασε στα 2/4 ματς που υποδέχτηκε την αποψινή αντίπαλό της! Η Φέγενορντ μετράει 3/4 νίκες εντός – εκτός και παραμένει σε τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι στο «+4» από την 3ο Άγιαξ, ο οποίος υπέστη απρόσμενη ήττα χθες στη Γκρόνιγκεν (1-3). Ευκαιρία λοιπόν να κερδίσει την Μπρέντα και πάει τη διαφορά στο «+7».

ΜΠΡΕΣΤ – ΧΑΒΡΗ

Η Μπρεστ διατηρεί ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη και θέλει να τις εξαντλήσει μέχρι το τέλος. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση έχοντας 3/4 «τρίποντα» εντός – εκτός και πέντε στα τελευταία έξι παιχνίδια στην έδρα της. Σε αυτή μετράει έξι συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Χάβρη, η οποία παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες όταν φεύγει από τη βάση της. Έχασε στις 4/5 εξορμήσεις, ενώ ηττήθηκε και στα 2/2 ματς μέσα – έξω. Την περιμένει δύσκολο απόγευμα στην ανεβασμένη Μπρεστ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 539 ΒΟΛΟΣ – ΟΦΗ G/G 1,76

17.45 552 ΜΠΡΕΝΤΑ – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2 1,87

18.15 563 ΜΠΡΕΣΤ – ΧΑΒΡΗ 1 1,91