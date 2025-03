Δυάδα από την Κολομβία

Στο ταμείο οδήγησαν οι προτάσεις της στήλης και την Τρίτη με το Over 3,5 στον αγώνα Γιβραλτάρ-Τσεχία (1,70) και το Over 2,5 στο ματς Ισραήλ-Νορβηγία (1,67)! Στο 2,84 ήταν η απόδοση της δυάδας!

Λίγα παιχνίδια γίνονται σήμερα και οι επιλογές μας είναι από το πρωτάθλημα της Κολομβίας. Φαβορί για τη νίκη είναι η Ατλέτικο Τζούνιορ στο ματς με την Ουνιόν Μαγκνταλένα. Προέρχεται από 2 νίκες, κόντρα στην Μιγιονάριος με 2-1 και την Λανέρος με 0-1. Βρίσκεται στην οχτάδα των playoffs και θέλει να παραμείνει. Υποδέχεται την Ουνιόν Μαγκνταλένα η οποία παραμένει χωρίς νίκη (0-5-4) και στις 4 εξόδους της έχει πάρει μόλις 1 βαθμό. Ποντάρουμε στον «άσο».

Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Μιγιονάριος με την Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε. Αποφεύγουμε την επιλογή σημείου και πάμε με το Over 1,5. Το βρίσκουμε σε καλή απόδοση. Στα 6 τελευταία παιχνίδια της η Μιγιονάριος έφερε 5 Over 1,5. Πάνω από 1 γκολ σημειώθηκε και στα 6 από τα 7 πρόσφατα ματς της Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε στο πρωτάθλημα. Στις 5 από τις 7 τελευταίες αναμετρήσεις τους και στις 2 έδρες έγινε Over 1,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

461 (01:30) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 1 1,60

462 (03:30) ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ OVER 1,5 1,54