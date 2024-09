Δυάδα από τη Β’ Ισπανίας

Τρία φαβορί από τη Super League, σε συνδυασμό με το Under 4,5 για να ανέβουν οι αποδόσεις τους, ήταν οι επιλογές της στήλης την Κυριακή. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κέρδισαν με Under 4,5 τα παιχνίδια τους με τον Λεβαδειακό και τον Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το Under 4,5 έγινε και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καλλιθέα. Δεν κέρδισε όμως ο Παναθηναϊκός ο οποίος έκανε τη δεύτερη γκέλα του στις 3 πρώτες αγωνιστικές.

Τα πρωταθλήματα διακόπτονται για τους αγώνες των εθνικών ομάδων και πλέον δεν έχουμε πολλές επιλογές μέχρι την Πέμπτη οπότε ξεκινάει το Nations League.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη Β’ Ισπανίας. Πιθανό είναι το Goal/Goal στο παιχνίδι της Εϊμπάρ με τη Λεβάντε. Και οι 2 δείχνουν να έχουν ευχέρεια στο σκοράρισμα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η Εϊμπάρ κέρδισε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 1-0 την Καστεγιόν και στη 2η αγωνιστική πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Σανταντέρ.

Η Λεβάντε έχει φέρει 2 Goal/Goal και Over. Ξεκίνησε με την εκτός έδρας νίκη με 1-2 κατά της Σπόρτινγκ Χιχόν και στη συνέχεια παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στο γήπεδό της με την Κάντιθ. Στις 2 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Εϊμπάρ πέτυχαν γκολ και οι 2 (1-1 και 2-1).

Αμφίρροπο είναι το άλλο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στην Έλτσε και την Κόρδοβα. Παίρνουμε ρίσκο με τον «άσο». Η Έλτσε έχει 2 ήττες, χωρίς να σκοράρει. Έχασε με το ίδιο σκορ 1-0 από την Ουέσκα εντός έδρας και την Αλμπαθέτε εκτός.

Χωρίς νίκη είναι και η Κόρδοβα, με 1 βαθμό από την ισοπαλία 2-2 με την Μπούργος. Έχει και μία ήττα, στην πρεμιέρα, με 1-0 από την Μιραντές. Δύσκολα δεν θα σκοράρει σε τρίτο σερί παιχνίδι η Έλτσε, αφού δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες. Μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να κερδίσει.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

649 (20:00) ΕΪΜΠΑΡ-ΛΕΒΑΝΤΕ GOAL/GOAL 1,75

658 (22:30) ΕΛΤΣΕ-ΚΟΡΔΟΒΑ 1 2,05