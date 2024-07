Δυάδα από το Κόνφερενς Λιγκ

Η Φορταλέζα επικράτησε 3-1 της Βιτόρια τα ξημερώματα και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,66. Το Κολόμπους, όμως, παρότι προηγήθηκε νωρίς (31’) της Σάρλοτ, όχι μόνο δεν έβαλε δεύτερο για να βγάλει τον «1+Ov 1,5», αλλά το έφαγε κιόλας στο (84’, 1-1 τελικό). Κρίμα γιατί ήταν κυρίαρχο σε όλο το 90λεπτο (26 τελικές, 9 στην εστία). Εξάλλου, απόψε διεξάγονται οι επαναληπτικοί για τον πρώτο γύρο του Κόνφερενς Λιγκ. Από εκεί προέρχονται οι δύο επιλογές μας.

ΝΤΕΡΙ – ΜΑΓΚΠΙΖ

Η Μάγκπιζ (Γιβραλτάρ) έκανε το… μπαμ στο πρώτο ματς, καθώς κέρδισε 2-0 την εμφανώς ποιοτικότερή της, Ντέρι (Ιρλανδία). Η νίκη της πλήρωνε 8,24 μέσο όρο. Ήταν μία από τις πολλές εκπλήξεις που είδαμε την περασμένη Πέμπτη στο Κόνφερενς Λιγκ. Η γηπεδούχος χρειάζεται τουλάχιστον δύο τέρματα για να πάει τον αγώνα στην παράταση και τρία για να προκριθεί η ίδια. Χαμηλός ο «1», καλύτερα να παίξουμε το Over. Η Ντέρι, άλλωστε, μετράει 3/4 εντός – εκτός και 9/13 στην έδρα της. Η Μάγκπιζ από την πλευρά της, έχει 12/15 Over μέσα – έξω! Επίσης, ήταν Over η περσινή αναμέτρησή της στην ιρλανδική Ντάνταλκ (1-3) πάλι στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης!

ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ – ΤΙΚΒΕΣ

Η Τίκβες (Σκόπια) κέρδισε 3-2 την πιο έμπειρη Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) στο πρώτο ματς στο οποίο δινόταν αουτσάιντερ και έχανε 2-0 έως το 74’! Αυτό ήταν το ντεμπούτο της στην Ευρώπη. Η νίκη της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, καθώς την ώρα του αγώνα η θερμοκρασία ήταν 40 βαθμοί κελσίου. Οι Ισλανδοί δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Σήμερα, όμως, έχουν αυτοί τον καιρό με το μέρος τους, διότι το θερμόμετρο θα δείχνει 19 βαθμούς. Χαμηλός και εδώ ο «1», θα επιλέξουμε το Over, καθώς αναμένεται να «ανοίξει» το ματς. Η γηπεδούχος μετράει 11/15 ανεξαρτήτως έδρας και 4/6 στο «σπίτι» της. Στα δύο παιχνίδια που έληξαν Under σημειώθηκαν από δύο γκολ. Γενικότερα, η Μπρέινταμπλικ έχει κενά πίσω (7/9 G/G) και εάν παραβιαστεί η εστία της θα έρθει πιο εύκολα το Over. Επίσης, η φιλοξενούμενη προέρχεται από 7/8 Over μέσα – έξω και 4/4 μακριά από τη βάση της. Σκόραρε και στις τέσσερις εξορμήσεις και οι τελευταίες τρεις ήταν και Ov 3,5.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 512 ΝΤΕΡΙ – ΜΑΓΚΠΙΖ OVER 1,62

22.15 516 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ – ΤΙΚΒΕΣ OVER 1,67