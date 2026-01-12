Δυάδα από Ιταλία και Ισπανία

Δύο Goal/Goal από την Ιταλία και την Ισπανία ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Τζένοα με την Κάλιαρι. Και οι 2 θέλουν να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες θέσεις. Η Τζένοα έχει 16 βαθμούς και η Κάλιαρι 19.

Λίγο ήθελε για να κάνει την έκπληξη την Πέμπτη στο Μιλάνο η Τζένοα. Προηγήθηκε με 0-1 αλλά ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις 1-1 από τη Μίλαν. Συμπλήρωσε 5 ματς χωρίς νίκη, αλλά στα 2 τελευταία έφερε ισοπαλίες. Έμεινε στο 1-1 και με την Πίζα.

Η Κάλιαρι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, την Πέμπτη, στην έδρα της Κρεμονέζε, αλλά ισοφάρισε 2-2 και πήρε τον βαθμό. Θα προσπαθήσει να φύγει αήττητη από την Γένοβα. Πέρσι πήρε ισοπαλία με 2-2. Ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία 1Χ μαζί με το Over 1,5.

Στη La Liga ουσιαστικά δεν υπάρχει φαβορί στον αγώνα της Σεβίλλης με τη Θέλτα, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Στη μέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Σεβίλλη με 20 βαθμούς. Η Θέλτα έχει 6 πόντους περισσότερους. Και οι 2 ομάδες μπορούν να σκοράρουν.

Η Σεβίλλη βρίσκει συνήθως γκολ στην έδρα της. Η Θέλτα πετυχαίνει γκολ και μακριά από το Βίγκο. Την τελευταία πενταετία έφεραν 4 Goal/Goal στις 5 αναμετρήσεις τους στην έδρα της Θέλτα (4-2, 2-2, 2-2, 1-2, 1-0).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

728 (19:30) ΤΖΕΝΟΑ-ΚΑΛΙΑΡΙ 1Χ+OVER 1,5 1,80

738 (22:00) ΣΕΒΙΛΛΗ-ΘΕΛΤΑ GOAL/GOAL 1,80