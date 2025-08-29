Δυάδα από Ιταλία και Γαλλία

Το Bet Builder πέρασε στον αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ. Είχαμε προτείνει τη διπλή ευκαιρία 1Χ μαζί με το Over 1,5. Την καλύτερή της εμφάνιση έκανε η ΑΕΚ, κέρδισε με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Conference League. Έγινε και το 1 από τα 2 Over, στο ματς Γκενκ-Λεχ Πόζναν (1-2). Στο άλλο παιχνίδι όμως, της Μπεσίκτας με τη Λωζάνη, μπήκε μόνο 1 γκολ, το οποίο πέτυχε η ελβετική ομάδα.

Οι σημερινές επιλογές είναι από τα πρωταθλήματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Η Κρεμονέζε έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα και κέρδισε με 1-2 τη Μίλαν. Θα προσπαθήσει να κάνει το 2 στα 2 στην έδρα της με τη Σασουόλο, η οποία πάλεψε κόντρα στην Νάπολι αλλά ηττήθηκε με 0-2. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές για να σκοράρουν σε αυτό το ματς. Η Κρεμονέζε έδειξε τις επιθετικές αρετές της στο παιχνίδι με τη Μίλαν. Η Σασουόλο μπορεί να βρει το γκολ σε κάποια από τις αντεπιθέσεις της. Συνήθως σκοράρει μακριά από το γήπεδό της.

Μεγαλύτερη απόδοση έχει η δεύτερη επιλογή, ο «άσος» της Λανς στο παιχνίδι με την Μπρεστ. Μετά την ήττα της με 0-1 στην πρεμιέρα από τη Λυών έβγαλε αντίδραση η Λανς και κέρδισε με 1-2 στη Χάβρη. Μπορεί να κερδίσει για 3η σερί χρονιά εντός έδρας την Μπρεστ, η οποία μετά το 3-3 της πρεμιέρας με τη Λιλ, ηττήθηκε με 2-0 από την Τουλούζ. Έχει ρίσκο ο «άσος» αλλά πληρώνει καλά και θα το πάρουμε.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

163 (19:30) ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ GOAL/GOAL 1,72

215 (21:45) ΛΑΝΣ-ΜΠΡΕΣΤ 1 1,92