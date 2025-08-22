Δυάδα από Γερμανία και Αγγλία

To 2 Goal/Goal από τα Κύπελλα Ευρώπης πέρασαν χτες, στα παιχνίδια Λεχ Πόζναν-Γκενκ 1-5 και Χιμπέρνιαν-Αμπερντίν 1-2. Το φαβορί όμως που είχαμε επιλέξει, η Μπασακσεχίρ, ηττήθηκε με 1-2 από την Ουνιβερσιτατέα Κόρδοβα.

Επιστροφή στα πρωταθλήματα από σήμερα με μία δυάδα. Ξεκινάει η Bundesliga με τον αγώνα της πρωταθλήτριας Μπάγερν Μονάχου κόντρα στη Λειψία. Φαβορί για τη νίκη είναι η γηπεδούχος ομάδα, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε με 1-2 εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη και κατέκτησε το Σούπερ Καπ.

Έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλει να ξεκινήσει με νίκη και το πιθανότερο είναι να την πετύχει. Η Λειψία είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι. Ο «άσος» είναι χαμηλά και τον συνδυάζουμε με το Over. Λογικά θα σημειωθούν πάνω από 2 γκολ. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Λειψία.

Στην Premier League αρχίζει η 2η αγωνιστική με την αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Τσέλσι. Δεν έκαναν καλό ξεκίνημα και οι 2 ομάδες. Η Γουέστ Χαμ ηττήθηκε με 3-0 από τη Σάντερλαντ. Απογοήτευσε με την εμφάνισή της και δύσκολα θα σηκώσει κεφάλι στο σημερινό ματς με την Τσέλσι, η οποία έμεινε στο 0-0 με την Κρίσταλ Πάλας. Αν και η Τσέλσι προβλημάτισε στην πρεμιέρα, κυρίως στον επιθετικό τομέα, δύσκολα θα κάνει δεύτερη γκέλα. Ποντάρουμε στο «διπλό» της.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

198 (21:30) ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΛΕΙΨΙΑ 1+OVER 1,50

216 (22:00) ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ 2 1,68