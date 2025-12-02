Δυάδα από Ελλάδα και Γερμανία

Το Άλταχ – Σάλτσμπουργκ έληξε 1-1 το μεσημέρι της Κυριακής και επιβεβαιώθηκε το 1,62 του G/G. Αυτή ήταν και η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε, καθώς έληξαν No Goal τα Τβέντε – Άλκμααρ (1-0) και Θέλτα – Εσπανιόλ (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τα Κύπελλα Ελλάδας και Γερμανίας.

ΒΟΛΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

Αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο Βόλος βρίσκεται στην 9η θέση έχοντας εννέα βαθμούς, ενώ το Αιγάλεω είναι τελευταίο με μηδέν πόντους και 1-7 απολογισμό τερμάτων. Εξυπακούεται λοιπόν ότι το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο. Να αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει διαφοράς μίας κατηγορίας και πως πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων. Ο Βόλος έχει αυτή τη στιγμή 4-7, οπότε θα ψάξει σήμερα το «τρίποντο» με όσα περισσότερα τέρματα μπορεί. Επομένως, θα ποντάρουμε τον «1» σε συνδυασμό με το Over. Το Αιγάλεω έχασε με κάτω τα χέρια στο Μαρκό (0-3) την προηγούμενη αγωνιστική στη Σούπερ Λιγκ 2 και την ερχόμενη έχει σούπερ ντέρμπι παραμονής με την Ηλιούπολη. Επίσης, απέλυσε τον προπονητή του και κατεβαίνει σήμερα με υπηρεσιακό. Αναμένεται λοιπόν να πάει στη γηπεδούχο για να… βγάλει την υποχρέωση.

ΛΕΙΨΙΑ – ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ

Μονό παιχνίδι για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας με τις δύο ομάδες να χωρίζει μία κατηγορία. Η Λειψία είναι στη δεύτερη θέση στην Μπουντεσλίγκα και το Μαγδεμβούργο στην τελευταία στη Β’. Απέχει τρεις βαθμούς από τη σωτηρία και το τελευταίο που το ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσει στο Κύπελλο. Ηττήθηκε με Over τις τελευταίες τρεις φορές που αντιμετώπισε την αποψινή αντίπαλό του ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, η γηπεδούχος κέρδισε τα 3/4 ματς στη βάση της και σημειώθηκαν παράλληλα τουλάχιστον τρία τέρματα. Το ίδιο συνέβη και στα παιχνίδια που έδωσε στους προηγούμενους δύο γύρους (4-1 τη Σαντχάουσεν και 4-2 την Κότμπους). Επομένως, ποντάρουμε τον «1» σε συνδυασμό με το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 830 ΒΟΛΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ 1+OVER 1,60

22.00 849 ΛΕΙΨΙΑ – ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 1+OVER 1,60