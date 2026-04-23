Δυάδα από Δανία και Σουηδία

Ο Πανσερραϊκός διασύρθηκε 4-0 από τον Ατρόμητο χθες το απόγευμα και η Μπόντο Γκλιμτ έμεινε στο 1-1 με την ΚΦΟΥΜ στο Κύπελλο Νορβηγίας. Προκρίθηκε στην παράταση με γκολ στο 118’. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα πλέι άουτ Δανίας και την Α’ Σουηδίας.

ΡΑΝΤΕΡΣ – ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ

Αναμέτρηση για τα πλέι άουτ στη Δανία με αμφότερες τις ομάδες να κινδυνεύουν με υποβιβασμό. Τα τελευταία τέσσερα μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο έληξαν με G/G. Αυτό θα ποντάρουμε να συμβεί και απόψε, διότι το άγχος είναι μεγάλο και μπορεί να δούμε αρκετά λάθη στα μετόπισθεν και από τις δύο. Επίσης, η Ράντερς μετράει τρία συνεχόμενα G/G ανεξαρτήτως έδρας και 2/3 στη βάση της, στην οποία βρήκε δίχτυα στις 4/5 αναμετρήσεις. Η Φρεντερίτσια από την άλλη, έχει 9/11 G/G εντός – εκτός, ενώ έβαλε και δέχτηκε γκολ και στις 5/6 εξορμήσεις. Επιπλέον, σκόραρε στις 13/16 φετινές εξόδους, καθώς και στις 7/8 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της.

ΜΑΛΜΕ – ΣΙΡΙΟΥΣ

Τέταρτη αγωνιστική στη Σουηδία με τη Μάλμε να μετράει 2-1-0 και τη Σίριους 3-0-0. Η γηπεδούχος είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει στο 100% τα πατήματά της ώστε να την εμπιστευτούμε. Επίσης, δεν κέρδισε στα 2/2 ματς που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της, ενώ έφαγε γκολ στα 3/4 μαζί της. Θα πάμε στο G/G, το οποίο έφερε στις δύο από τις τρεις αγωνιστικές. Επιπλέον, σκόραρε στα 8/10 ματς στην έδρα της υπολογίζοντας και περσινές αναμετρήσεις. Από την άλλη, μάζεψε την μπάλα από τα βάθη της εστίας της στα 10 από τα τελευταία 11 εντός παιχνίδια. Η φιλοξενούμενη πάλι, βρήκε δίχτυα και στα οκτώ φετινά 90λεπτα μέσα – έξω σε πρωτάθλημα και κύπελλο! Ακόμα, προέρχεται από 6/7 G/G μακριά από τη βάση της και πέτυχε έστω και ένα τέρμα στις 23 πιο πρόσφατες εξορμήσεις υπολογίζοντας αγώνες και από τις δύο προηγούμενες σεζόν!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 278 ΡΑΝΤΕΡΣ – ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ G/G 1,62

20.00 286 ΜΑΛΜΕ – ΣΙΡΙΟΥΣ G/G 1,60