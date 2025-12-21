«Διπλό» η Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Σίτι επιβλήθηκε 3-0 της Γουέστ Χαμ χθες το μεσημέρι και επιβεβαίωσε τον «1+Ov» στο 1,60. Επίσης, πέρασε και ο «1» του 1,89 στο Σεντ Μίρεν – Λίβινγκστον (1-0). Την τριάδα χάλασε η γκέλα της Λάτσιο με την Κρεμονέζε (0-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας.

ΧΙΡΟΝΑ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ

Η Ατλέτικο έχει απωλέσει για τα καλά την επαφή με την κορυφή στην Α’ Ισπανίας, αλλά φέτος κινδυνεύει να χάσει και την 3η θέση από την εκπληκτική Βιγιαρεάλ. Είναι στο «-1» από αυτή έχοντας δύο ματς περισσότερα! Σήμερα το «κίτρινο υποβρύχιο» έχει δύσκολο ματς με την Μπαρτσελόνα και η ομάδα του Σιμεόνε θέλει να περάσει από τη Χιρόνα, ώστε να τη βρει το 2026 στην 3η θέση. Μετράει10/12 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ κέρδισε και στις 2/3 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Μπορεί να το επαναλάβει τώρα.

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ – ΜΠΑΓΕΡΝ

Αναμέτρηση Δαυίδ με Γολιάθ, καθώς η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Το τέλος της σεζόν αναμένεται να βρει τη Χάιντενχαϊμ υποβιβασμένη στη Β’ Γερμανίας και την Μπάγερν Μονάχου πρωταθλήτρια. Θα κερδίσει εύκολα η φιλοξενούμενη σήμερα, αλλά ένα γκολ μπορεί να το φάει. Παραβιάστηκε άλλωστε η εστία της στα 8/9 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στα 5/6 μακριά από τη βάση της. Επίσης, η γηπεδούχος βρήκε δίχτυα στους 3/3 αγώνες μέσα – έξω και στους 4/6 στο «σπίτι» της.

ΤΖΕΝΟΑ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ

Η Τζένοα δίνει μάχη για να μην μπλέξει σε περιπέτειες και η Αταλάντα για να πλησιάσει τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι φαβορί η φιλοξενούμενη, αλλά σε απόδοση δίχως αξία. Αντιθέτως, αξίζει το ποντάρισμα στο G/G ή Over, το οποίο επιβεβαίωσαν οι δύο ομάδες στις 9/10 μεταξύ τους συναντήσεις στη γηπεδούχο! Επίσης, η Τζένοα έχει 7/7 εντός – εκτός και 3/3 στη βάση της. Η Αταλάντα από την άλλη, μετράει 7/8 G/G ή Over ανεξαρτήτως έδρας και 8/10 μακριά από τη «σπίτι» της την τρέχουσα σεζόν.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 385 ΧΙΡΟΝΑ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ 2 1,70

18.30 442 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ – ΜΠΑΓΕΡΝ G/G 1,76

21.45 478 ΤΖΕΝΟΑ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ G/G ή OV 1,61