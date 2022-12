Διπλή επιλογή από την Πρέμιερ Σκωτίας

Τσουαμενί και Χακίμι πλήρωσαν χθες το βράδυ. Ο Γάλλος έκανε το ένα σουτ που θέλαμε (απόδοση 1,55) και ο Μαροκινός επιβεβαίωσε το Ov 3,5 στα τάκλιν (τέσσερα, 1,72). Δεν βγήκαν τα κόρνερ της Γαλλίας (δύο, θέλαμε πέντε), λογικό αφού προηγήθηκε στο 4’. Επίσης, δεν πήρε κάρτα ο Χακίμι, αλλά ούτε κι εδώ είχαμε τύχη, καθώς ο Μεξικανός ρέφερι δεν έδειχνε κάρτα ακόμη κι όταν… έβγαινε αίμα από τα μαρκαρίσματα με τις τάπες των Μαροκινών.

Απομένουν πλέον δύο ματς για την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Ο μικρός τελικός το Σάββατο και ο μεγάλος την Κυριακή. Σήμερα και αύριο θα ασχοληθούμε με διασυλλογικές διοργανώσεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπούμε ξανά σιγά σιγά στους καθιερωμένους ρυθμούς μας.

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ

Διπλή επιλογή απόψε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρώτη είναι το Over. Αυτό παρουσιάστηκε στα 3/4 μεταξύ τους στο «Άιμπροξ». Επίσης, η Ρέιντζερς (2η) κατεβαίνει με νέο προπονητή στον πάγκο, τον Μάικλ Μπιλ, ο οποίος γνωρίζει την ομάδα, καθώς ήταν βοηθός του Στίβεν Τζέραρντ τη σεζόν που κατέκτησε το πρωτάθλημα (2020-21). Θέλει μία εμφατική νίκη ώστε να ξεκινήσει με καλή ψυχολογία την αντεπίθεση για την κάλυψη του «-9» από την πρωτοπόρο Σέλτικ. Ηταν Over τα 2/3 παιχνίδια της εντός έδρας και το φιλικό με τη Λεβερκούζεν (3-0) το περασμένο Σάββατο. Η Χιμπέρνιαν (8η) προέρχεται από 2/3 Over μακριά από το «σπίτι» της.

Η δεύτερη επιλογή είναι το Ov 6,5 κόρνερ της Ρέιντζερς. Εχουμε γράψει αρκετές φορές για το πόσο… κατηφορικό είναι το «Άϊμπροξ» ιδίως με υποδεέστερες ομάδες. Ειδικά απόψε περιμένουμε πίεση από το πρώτο λεπτό για τη γηπεδούχο, ενώ πιστεύουμε ότι δεν θα πάρει το… πόδι από το γκάζι ακόμη κι αν προηγηθεί νωρίς, καθώς θέλει να φτιάξει την ψυχολογία της. Το Ov 6,5 το επιβεβαίωσε στα τελευταία 14 ματς στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς και στα τρία πιο πρόσφατα με τη νυν αντίπαλό της, αμφότερα εντός έδρας!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 846 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ OV 2,5 1,61

22.00 846 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ OV 6,5 ΚΟΡΝΕΡ ΓΗΠ. 1,72