«Βροχή» τα γκολ στο Μάντσεστερ και τη Μαδρίτη

Για ένα γκολ δεν ήρθε χτες το 5ο σερί ταμείο της στήλης! Εύκολα έγινε το Over 3,5 της Μπάγερν (5-0 τη Βικτόρια Πλζεν). Ακόμα πιο εύκολα πέρασε το Over 2,5 στο παιχνίδι Άξιαξ-Νάπολι (με το εντυπωσιακό 1-6). Η Λίβερπουλ δεν δυσκολεύτηκε με τη Ρέιντζερς, αλλά πέτυχε μόνο 2 γκολ και δεν πέρασε το Over 2,5 (το είχαμε συνδυάσει με τον «άσο» της).

Στο 53’ έγινε το 2-0 και το τρίτο γκολ δεν ήρθε ούτε από τη Λίβερπουλ που έχασε αρκετές ευκαιρίες, ούτε από τη Ρέιντζερς που πλησίασε στο γκολ, κυρίως στη φάση που έδιωξε την μπάλα πάνω στο γραμμή ο Τσιμίκας!

Συμβαίνουν αυτά στο Στοίχημα. Άλλες φορές μας φτιάχνει 1 γκολ στις καθυστερήσεις, άλλες μπορεί να μας πάρει τα κέρδη μέσα από τα χέρια και άλλες μπορεί να μην μπει ποτέ παρά τις χαμένες ευκαιρίες.

Πάμε όμως στα σημερινά παιχνίδια του Champions League. Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν εντυπωσιακή την Κυριακή στο ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ. Πέτυχε 6 γκολ, τα 4 στο πρώτο ημίχρονο και κέρδισε εύκολα με 6-3. Μπορεί να πετύχει μεγάλο σκορ και στο σημερινό παιχνίδι με την Κοπεγχάγη. Έχει ήδη κάνει το 2 στα 2 στον όμιλο. Κέρδισε με 0-4 τη Σεβίλλη και με 2-1 την Ντόρτμουντ. Η Κοπεγχάγη έχασε με 3-0 στην πρεμιέρα από την Ντόρτμουντ κι έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τη Σεβίλλη. Θα κλειστεί απόψε στο Μάντσεστερ αλλά δύσκολα θα αποφύγει τη βαριά ήττα.

Πολλά γκολ αναμένεται να έχει και το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έκανε γκέλα (1-1) το βράδυ της Κυριακής η Ρεάλ στο ματς με την Οσασούνα. Στο Champions League έχει πετύχει 2 νίκες, με τη Σέλτικ 0-3 και τη Λειψία 2-0. Η Σαχτάρ, μετά την έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής με τη νίκη της 1-4 στη Λειψία, έμεινε στο 1-1 με τη Σέλτικ επί πολωνικού εδάφους. Είναι ικανή για να σκοράρει στη Μαδρίτη. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over το οποίο, σε συνδυασμό με τον «άσο», ανεβάζει την απόδοση της Ρεάλ.

Μεγάλο παιχνίδι θα γίνει στη Σεβίλλη ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την Ντόρτμουντ. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει η Σεβίλλη στα 2 πρώτα παιχνίδια, αφού έχασε με 0-4 από τη Μάντσεστερ Σίτι και ήρθε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με την Κοπεγχάγη. Ξέρει ότι για να ελπίζει να πάρει τη δεύτερη θέση, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, πρέπει να κερδίσει την Ντόρτμουντ, η οποία έχει μία νίκη, με 3-0 κατά της Κοπεγχάγης και μία ήττα με 2-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το ματς στη Σεβίλλη μπορεί να ανοίξει. Η ισπανική ομάδα λογικά ήρθε η ώρα για να σκοράρει κόντρα σε μία προβληματική άμυνα. Η Ντόρτμουντ συνήθως βρίσκει δίχτυα και εκτός έδρας. Πάμε με το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

779 (22:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ OVER 3,5 1,61

781 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1+OVER 2,5 1,52

782 (22:00) ΣΕΒΙΛΛΗ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ GOAL/GOAL 1,58