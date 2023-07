Βραζιλιάνικη δυάδα με Over

Ήταν άσχημο το χθεσινό βράδυ για τη στήλη μας, καθώς δεν πέρασαν οι επιλογές μας. Συγκεκριμένα, η Χάμαρμπι… ανέστησε την Μπρομαποϊκάρνα (0-1) και η Λοντζ απέτυχε να σκοράρει στη Λέγκια Βαρσοβίας (0-3). Σε αμφότερα τα ματς πάντως, θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί από πάνω εάν ήταν πιο εύστοχες οι ομάδες που επιλέξαμε. Και οι δύο σημάδεψαν από μία φορά το δοκάρι, ενώ η Χάμαρμπι τελείωσε τον αγώνα και με 13 τελικές (επτά στην εστία), καθώς και 11 κόρνερ.

Τέσσερις οι επιλογές της στήλης μας σήμερα, τις ποντάρουμε ως δύο δυάδες και μία τετράδα. Προέρχονται από Α’ Βραζιλίας, Α’ Νορβηγίας και Α’ Σουηδίας.

ΒΑΡΝΑΜΟ – ΧΑΚΕΝ

Η Χάκεν βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα τελευταία, καθώς τρέχει σερί 7-1-0 σε όλες τις διοργανώσεις. Δικαίως δίνεται απόλυτο φαβορί εδώ και θα τη στηρίξουμε. Έχει μεσοβδόμαδα αγώνα για το Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά η τύχη της… έκλεισε το μάτι, καθώς θα αντιμετωπίσει την ημιεπαγγελματική Κλάκσβικ από τα Νησιά Φερόε (απέκλεισε την ισχυρή Φερεντσβάρος)! Οπότε, είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στον τρέχον αγώνα. Επίσης, μετράει 3-1-0 στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς εκτός έδρας και 5/5 με τη νυν αντίπαλό της (εντός – εκτός)! Η Βάρναμο από την πλευρά της, πλην του ότι χάνει με… κάτω τα χέρια από τη φιλοξενούμενη όταν τη βρίσκει απέναντί της (0-3, 0-2, 1-2, 1-4, 1-3), είναι σε κάκιστη κατάσταση με 1-2-5 στα τελευταία οκτώ μέσα – έξω και 2-1-7 στα 10 πιο πρόσφατα στο «Finnvedsvallen».

ΜΟΛΝΤΕ – ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν από 10 ημέρες για το Κύπελλο στο ίδιο γήπεδο και η Μόλντε επικράτησε 3-1. Αναμένουμε να «ανοίξει» και το αποψινό ματς και θα ποντάρουμε το Ov 3,5. Το έφεραν στα 5/7 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στα 5/5 στο «Aker»! Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 3/4 μέσα – έξω, ενώ στο «σπίτι» της έχει σημειώσει από δύο γκολ και πάνω στους 7/8 αγώνες. Η Σάρπσμποργκ από την πλευρά της, έχει 5/5 Ov 3,5 εντός – εκτός (και 10/12 αν πάμε και πιο πίσω) και 3/3 μακριά από το «άντρο» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 9/9 εξορμήσεις, στις έξι εξ αυτών από δύο φορές και πάνω! Με λίγα λόγια, μπορεί να βοηθήσει κι αυτή από την πλευρά της για να επιβεβαιωθεί η επιλογή μας.

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ – ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ

Η Παλμέιρας, η αλήθεια είναι ότι δεν… στρίβει τελευταία (1-3-4). Και παρόλα αυτά προσφέρεται στο 1,60 μέσο όρο η νίκη της. Δεν μας… συγκινεί σε αυτή την απόδοση. Πιστεύουμε, όμως, στο Over, διότι είτε θα… ξεσπάσει είτε θα δώσει δικαιώματα στην αντίπαλό της. Μαζί μας έχουμε την παράδοση, αφού σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στους 7/7 αγώνες που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες στο «Allianz Arena». Επίσης, η γηπεδούχος μετράει σε αυτό 10/13 Over φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Στα εννέα έβαλε τουλάχιστον δύο γκολ και στα έξι από τρία και πάνω.

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ – ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ

Η Φλαμένγκο πληρώνει λιγότερο από την Παλμέιρας στο ματς με την Αμέρικα Μινέιρο (1,45 μέσο όρο), αλλά εδώ είναι λογικό, καθώς είναι σε καλό… φεγγάρι (9-2-1). Εξίσου, όμως, δεν θα ασχοληθούμε με τον «άσο», αλλά θα παίξουμε το Over. Η γηπεδούχος το παρουσίασε στα 4/5 εντός έδρας παιχνίδια πετυχαίνοντας σε όλα από δύο τέρματα και πάνω. Δύο έβαλε και σε αυτό που έληξε Under (2-0). Η φιλοξενούμενη από την άλλη, προέρχεται από 9/10 Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 7/7 μακριά από το «σπίτι» της. Το απίστευτο είναι ότι βρήκε δίχτυα και στα επτά ματς!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.30 377 ΒΑΡΝΑΜΟ – ΧΑΚΕΝ 2 1,75

19.00 380 ΜΟΛΝΤΕ – ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ OV 3,5 1,79

22.00 396 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ – ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ OVER 1,95

22.00 397 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ – ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝ. OVER 1,65