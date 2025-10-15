Βραζιλιάνικη δυάδα

Με το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα θα ασχοληθούμε σήμερα. Η Παλμέιρας προηγείται στη βαθμολογία με 3 βαθμούς διαφορά από την Φλαμένγκο. Πιθανή είναι μία ακόμα νίκη της πρωτοπόρου κόντρα στην Μπραγκαντίνο. Στην έδρα της είναι δυνατή και στο τελευταίο ματς κέρδισε εύκολα με 4-1 τη Ζουβεντούδε. Ο «άσος» έχει χαμηλή απόδοση και για να ανέβει τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Δεν νομίζουμε ότι θα μείνει στο 1 γκολ η Παλμέιρας. Θα κυνηγήσει και δεύτερο, εφόσον προηγηθεί, για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Πιο δύσκολο έργο έχει η Φλαμένγκο η οποία έπεσε από την κορυφή μετά την ήττα με 1-0 από την Μπαϊα. Έμεινε νωρίς με 10 παίκτες σε αυτό το ματς και το ολοκλήρωσε με 9. Δίνει νέο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μποταφόγκο η οποία ηττήθηκε στην προηγούμενη αγωνιστική με 2-0 από την Ιντερνασιονάλ. Θέλει τη νίκη για να μην της ξεφύγει η Παλμέιρας. Μπορεί να βγάλει αντίδραση. Το «διπλό» της έχει καλή απόδοση και αξίζει να παιχτεί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

570 (01:00) ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 1+OVER 1,5 1,62

572 (01:30) ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ-ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2 2,00