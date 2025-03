Bet Builder Ready για τις ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης από το Πάμε Στοίχημα

Η φάση των «16» του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 4 παιχνίδια. Στις 19:45 αρχίζει ο αγώνας Λιλ-Ντόρτμουντ και στις 22:00 γίνεται η σέντρα στα παιχνίδια Άρσεναλ-Αϊντχόφεν, Άστον Βίλα-Κλαμπ Μπριζ και Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα πρώτα ματς κέρδισαν η Άρσεναλ με 7-1 την Αϊντχόφεν, η Άστον Βίλα με 3-1 την Κλαμπ Μπριζ και η Ρεάλ με 2-1 την Ατλέτικο, ενώ ισόπαλη με 1-1 έληξε η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Λιλ.

Αύριο διεξάγονται οι αγώνες ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League και του Conference League με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.

Στο Europa League, o Ολυμπιακός κυνηγάει νίκη με πάνω από 3 γκολ διαφορά στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ για να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός παίζει για 2 αποτελέσματα στη Φλωρεντία, νίκη ή ισοπαλία, μετά την επικράτησή του με 3-2 κατά της Φιορεντίνα στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ.

Αμέτρητες αγορές, ανανεωμένο Bet Builder και νέο Cash Out* προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης.

Οι αγώνες με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Με ακόμα πιο δυνατές αποδόσεις παίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ τα σημερινά παιχνίδια του Champions League, Άστον Βίλα-Κλαμπ Μπριζ (19:45) και Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) και τα αυριανά ματς του Conference League, Σερκλ Μπριζ-Γιαγκελόνια (19:45) και του Europa League, Τότεναμ-Άλκμααρ (22:00).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και πολλά Bet Builder Ready για το Champions League και τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Λιλ-Ντόρτμουντ (Τετάρτη, 19:45)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ.

Ο Σερού Γκιρασί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μπαρτσελόνα να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Λιλ να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη, 22:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ.

Ο Κίλιαν Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ο Χούλιαν Άλβαρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ατλέτικο Μαδρίτης να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ολυμπιακός-Μπόντο Γκλιμτ (Πέμπτη, 19:45)

Over 2,5 γκολ & Under 9,5 κόρνερ.

Ο Γκέλσον Μάρτινς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ο Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ο Κάσπερ Χεγκ οποιαδήποτε στιγμή & η Μπόντο Γκλιμτ να κερδίσει.

Φιορεντίνα-Παναθηναϊκός (Πέμπτη, 22:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ.

Ο Μόιζε Κιν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Φιορεντίνα να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ