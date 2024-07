Βάζει δύο γκολ η Πίραμιντς

Ένα γκολ μακριά από το ταμείο έμεινε η στήλη τα ξημερώματα, καθώς έληξε Under το Παλμέιρας – Μπαΐα (2-0) με τη φιλοξενούμενη να έχει διπλάσιες ευκαιρίες για γκολ από τη γηπεδούχο. Όσον αφορά στο G/G του 1,87 στο Ατλέτικο Γκοϊανιένσε – Ατλέτικο Παραναένσε, βγήκε σε ένα δίλεπτο (48’ – 50’, 1-2 τελικό). Από εκεί και πέρα, είναι μικρό το σημερινό κουπόνι και με αντιεμπορικά πρωταθλήματα. Εν αναμονή του αυριανού πρώτου μεγάλου ημιτελικού για το Euro θα ποντάρουμε μία δυάδα. Προέρχεται από τις Α’ Αιγύπτου και Α’ Νορβηγίας.

ΑΛ ΙΤΙΧΑΝΤ – ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ

Η Πίραμιντς συνεχίζει την προέλασή της στην Αίγυπτο, καθώς πέρασε με 3-2 από τη Σμούχα την προηγούμενη αγωνιστική και συμπλήρωσε 13 συνεχόμενες νίκες! Στις 6/7 σημείωσε τουλάχιστον δυο τέρματα. Αυτό θα βάλουμε και στο νυν παιχνίδι της. Δηλαδή, θα ζητήσουμε να πετύχει από δύο γκολ και πάνω κόντρα στην υποδεέστερη Αλ Ιτιχάντ. Όπως έπραξε στις 2/4 επισκέψεις εκεί, καθώς και στις 7/9 εξόδους ανεξαρτήτως αντιπάλου. Επίσης, η γηπεδούχος είναι σε κακή κατάσταση έχοντας επτά σερί ματς δίχως «τρίποντο». Επιπλέον, μετράει 3/4 ήττες στο «σπίτι» της, στις δύο εξ αυτών έφαγε από δύο γκολ. Δύσκολα θα σηκώσει κεφάλι σήμερα κόντρα στο «θηρίο» της κατηγορίας.

ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ – ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ

Η Στρόμσγκοντσετ βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή από τη Σάντεφιορντ, αλλά αποδόσεις του 1,70 – 1,80 στη Νορβηγία αρκετές φορές «σπάνε». Θα ασχοληθούμε, όμως, με το Over, καθώς τα γκολ πέφτουν βροχή στην εν λόγω χώρα. Εξάλλου, το έφεραν στα 3/4 μεταξύ τους ματς στη γηπεδούχο. Όλα, ήταν και Ov 3,5! Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 3/6 Over στην έδρα της όπου σκόραρε στις 5/6 φετινές αναμετρήσεις. Στις 4/6 πέτυχε από δύο γκολ και πάνω. Όσον αφορά στη φιλοξενούμενη, έχει 8/9 Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 3/4 μακριά από το «σπίτι» της. Σημαντικό είναι ότι βρήκε δίχτυα και στα τέσσερα 90λεπτα, πετυχαίνοντας, μάλιστα, τρία τέρματα στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κφουμ (3-3).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.30 514 ΑΛ ΙΤΙΧΑΝΤ – ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,80

20.00 516 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ – ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ OVER 1,60