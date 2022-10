Ασταμάτητη η Λάτσιο στην Ιταλία

Δύο στα 3 είχαμε χθες το βράδυ. Πέρασαν άνετα το Over της Νάπολι (4-0 τη Σασουόλο) και ο «άσος» της Λειψίας (2-0 τη Λεβερκούζεν). Εμεινε στο 0-0 το Φούλαμ-Έβερτον.

Με 2 επιλογές από τη Γαλλία και 1 από την Ιταλία θα πάμε σήμερα. Στο Σαμπιονά η Ρεν είναι ορθώς φαβορί με τη Μονπελιέ. Ο «1» βγήκε χαμηλά, τον συνδυάζουμε με το Over 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Οι 3 τελευταίες εντός έδρας νίκες της Ρεν με τη νυν αντίπαλό της είχαν τουλάχιστον 2 τέρματα στον αγώνα (5-1, 2-1, 2-0). Η γηπεδούχος είναι σε εξαιρετική κατάσταση μετρώντας 4 συνεχόμενα «τρίποντα» εντός – εκτός στο πρωτάθλημα, όλα με Over 1,5. Επίσης, στο «Ντε λα Ρουτ» κέρδισε με Over 1,5 τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια στη διοργάνωση. Η φιλοξενούμενη έχει 4 σερί ήττες, οι 3 ήταν με Over 1,5.

Στην Ιταλία η Λάτσιο προέρχεται από 5 νίκες στα τελευταία 6 ματς, έμεινε στο 0-0 με την Ουντινέζε, η οποία αποτελεί μέχρι τώρα την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Στο «Ολίμπικο» βρίσκεται στο 4-1-1 στο πρωτάθλημα. Σε αυτό πέτυχε εμφατικές νίκες κόντρα στη Σαλερνιτάνα (6-1, 3-0) τις δύο φορές που την υποδέχτηκε στο παρελθόν. Η φιλοξενούμενη μετράει 2/2 ήττες μακριά από την έδρα της χωρίς να πετύχει γκολ (5-0 από Σασουόλο και 2-0 από Ιντερ).

Επιστρέφουμε στη Γαλλία για να κλείσουμε με το Over στο ντέρμπι Λυών-Λιλ. Εδώ έχουμε δύο από τις καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος με 21 και 25 γκολ αντιστοίχως σε 12 αγωνιστικές. Έφεραν το Over στα 5 από τα 7 τελευταία μεταξύ τους ματς στην έδρα της Λυών. Η γηπεδούχος μετράει 2 σερί μέσα – έξω και 4 στα 6 πιο πρόσφατα στο «Ζερλάν». Η φιλοξενούμενη έχει 9 Over στα 10 τελευταία παιχνίδια και 5 συνεχόμενα μακριά από την έδρα της.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1079 (16:00) ΡΕΝ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1+OV 1,5 1,52

1141 (19:00) ΛΑΤΣΙΟ-ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1 1,48

1162 (21:45) ΛΥΩΝ-ΛΙΛ OVER 1,61