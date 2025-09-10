«Άσοι» από το Κύπελλο Βραζιλίας

Η Ουκρανία προηγήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν αλλά ισοφαρίστηκε 1-1 με πέναλτι και δεν πέρασε το «διπλό». H Ρουμανία πήρε προβάδισμα 2 γκολ στο ματς με την Κύπρο και στο τέλος ισοφαρίστηκε 2-2. Αυτό το «διπλό» πέρασε για όσους είχαν την πρώιμη πληρωμή στο δελτίο τους. Η τρίτη επιλογή μας ήταν με το «διπλό» και Over 1,5 της Πορτογαλίας και επιβεβαιώθηκε με τη νίκη της 2-3 στη Βουδαπέστη κόντρα στην Ουγγαρία.

Από το Κύπελλο Βραζιλίας είναι οι σημερινές προτάσεις μας, από τους αγώνες ρεβάνς της προημιτελικής φάσης. Η Φλουμινένσε ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της Μπαϊα, σε ένα ματς όπου άξιζε να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Ποντάρει στην έδρα της για να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πληρώνει καλά ο «άσος» της και αξίζει να παιχτεί.

Προβάδισμα για τη νίκη έχει και η Κορίνθιανς στον αγώνα με την Ατλέτικο Παραναένσε. Προκρίνεται και με την ισοπαλία αφού στο πρώτο ματς κέρδισε με 0-1. Δεν πρόκειται όμως να ρισκάρει και θα επιδιώξει να «κλειδώσει» την πρόκριση. Η Ατλέτικο Παραναένσε παίζει στη δεύτερη κατηγορία και προσπαθεί να πάρει την άνοδο. Δεν θα αδιαφορήσει για το Κύπελλο, αλλά προέχει το Πρωτάθλημα και η επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Επιλέγουμε και σε αυτό το ματς τον «άσο» με επίσης καλή απόδοση.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

438 (01:00) ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ-ΜΠΑΪΑ 1 2,05

439 (03:30) ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1 1,94