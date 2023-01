Ανεβαίνει η απόδοση του «άσου» με το Goal/Goal

Οι 2 από τις 3 επιλογές πέρασαν την Κυριακή από τη Σούπερ Λίγκα, το «διπλό» και Over 1,5 της ΑΕΚ στο ματς με τον Ιωνικό και το Over 1,5 στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Έγινε το Over 1,5 και στο Περιστέρι, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε γκέλα κι έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο. Δεν πέρασε δηλαδή ο συνδυασμός του «διπλού» με το Over 1,5.

Εμβόλιμη αγωνιστική γίνεται σήμερα και αύριο στην Bundesliga και η πρωτοπόρος Μπάγερν υποδέχεται την Κολωνία, η οποία εντυπωσίασε στην πρώτη αγωνιστική μετά τη διακοπή με το 7-1 κόντρα στη Χέρτα. Είναι ικανή για να σκοράρει και στο Μόναχο για 3η σερί χρονιά (5-1,3-2).

Η Μπάγερν προηγήθηκε στη Λειψία, αλλά ισοφαρίστηκε 1-1 και άφησε 2 βαθμούς. Πλέον η διαφορά της από την Άιντραχτ, την Ουνιόν και τη Φράιμπουργκ μειώθηκε στους 5 πόντους. Το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στις νίκες αλλά ο «άσος» της είναι χαμηλά. Σε συνδυασμό με το Goal/Goal ανεβαίνει στο 2,12!

Στην Ιταλία γίνεται 1 παιχνίδι, το ντέρμπι ανάμεσα στη Λάτσιο και τη Μίλαν. Και οι 2 ομάδες θέλουν τη νίκη, η Λάτσιο για να μπει στην τετράδα του Champions League και η Μίλαν για να μειώσει στους 9 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Νάπολι. Δύσκολη είναι η επιλογή του σημείου. Βρίσκουμε αξία στο Over του 1,82. Η Λάτσιο, μετά από 3 σερί Over, κέρδισε με 0-2 τη Σασουόλο.

Η Μίλαν ηττήθηκε με 0-3 από την Ίντερ στο Σούπερ Καπ, μετράει και 4 σερί Over στο πρωτάθλημα. Πάνω από 2 γκολ μπήκαν στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στο Ολίμπικο (0-3, 3-0, 1-2).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

717 (21:30) ΜΠΑΓΕΡΝ-ΚΟΛΩΝΙΑ 1+GOAL/GOAL 2,12

777 (21:45) ΛΑΤΣΙΟ-ΜΙΛΑΝ OVER 1,82