«1+Ov 1,5» η Αλγερία

Το G/G του 1,60 στο Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας (1-2) βγήκε χθες από το ημίχρονο. Επίσης, πέρασε και το G/G ή Over του 1,55 στο Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1-4). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από το Κόπα Άφρικα.

ΑΛΓΕΡΙΑ – ΣΟΥΔΑΝ

Αναμέτρηση για τον 5ο όμιλο στο Κόπα Άφρικα. Η Αλγερία τερμάτισε 1η στον 5ο όμιλο με 16 πόντους σε έξι αγώνες και στο «+8» από τη 2η Ισημερινή Γουινέα, στην έδρα της οποίας ήταν και η μοναδική βαθμολογική απώλεια. Πήρε το τουρνουά το 2019 έκτοτε απέτυχε παταγωδώς, καθώς στα επόμενα τρία αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Συγκαταλέγεται στα τέσσερα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Το Σουδάν από την άλλη, τερμάτισε 2ο στον 6ο όμιλο με οκτώ βαθμούς, έξι πίσω από την Αγκόλα. Μία φορά έχει πάρει την κούπα και ήταν το 1970! Γενικά είναι από τις αδύναμες ομάδες του τουρνουά και να επαναλάβει το θαύμα του 1970 πληρώνει 125! Τεράστια λοιπόν η διαφορά δυναμικότητας με την Αλγερία. Επειδή ο «1» είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50 θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε στα 6/8 παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας.

ΚΑΜΕΡΟΥΝ – ΓΚΑΜΠΟΝ

Το Καμερούν συγκαταλέγεται στα μεγάλα ονόματα του τουρνουά, αλλά δεν είναι μέσα στα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση αυτού. Στον όμιλό του δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Τερμάτισε 1ο στον 10ο όμιλο και αήττητο συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς. Βασικό του όπλο είναι η σκληρή άμυνα. Δέχτηκε μάλιστα μόλις δύο γκολ στα προκριματικά. Η Γκαμπόν βγήκε 2η πίσω από το Μαρόκο, το οποίο είναι εκ των κορυφαίων ομάδων στην ήπειρο. Αξιοσημείωτη πάντως η παρουσία του, καθώς δεν έχει μεγάλο εκτόπισμα. Εδώ θα πάμε στο «1Χ+Un 3,5», το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 7/8 ματς μεταξύ των δύο ομάδων ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Το ίδιο συνέβη και στα 6/9 του Καμερούν εντός – εκτός.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 512 ΑΛΓΕΡΙΑ – ΣΟΥΔΑΝ 1+OV 1,5 1,85

22.00 515 ΚΑΜΕΡΟΥΝ – ΓΚΑΜΠΟΝ 1Χ+UN 3,5 1,60