Οι κανόνες της πολιτικής του Μόρτον Μπλάκγουελ - Μάθε πότε να χαμογελάς και πότε να πυροβολείς

Η πολιτική δεν είναι μόνο στρατηγική και δομή. Είναι και ανθρώπινη σχέση. Είναι αλληλεπίδραση με φίλους, αντιπάλους, συνεργάτες, υπονομευτές και, κάποιες φορές, προδότες. Είναι ο χειρισμός του αοράτου - του εγωισμού, της φιλοδοξίας, του φόβου, της ελπίδας. Όποιος αγνοεί αυτή τη διάσταση, παγιδεύεται σε αφέλεια. Όποιος τη χειρίζεται σωστά, επιβιώνει και, συχνά, επικρατεί.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε εννέα Νόμους του Μόρτον Μπλάκγουελ που φανερώνουν τη βαθύτερη ψυχολογία της πολιτικής ζωής - όχι αυτήν που διατυπώνεται, αλλά αυτή που καθορίζει τις πραγματικές αποφάσεις.

3. Μην θυμώνεις, εκτός αν το κάνεις επίτηδες

Η οργή στην πολιτική είναι, όταν χρησιμοποιείται σωστά, εργαλείο στρατηγικής. Όχι ένδειξη αδυναμίας. Ο θυμός πρέπει να είναι μετρημένος, στοχευμένος, υπολογισμένος. Όποιος θυμώνει αυθόρμητα, κινδυνεύει να πει ή να κάνει κάτι που δεν μπορεί να πάρει πίσω. Όποιος θυμώνει επίτηδες, συχνά επιβάλλεται.

11. Έχεις τον λόγο σου και τους φίλους σου. Αν χάσεις έστω ένα απ’ τα δύο, είσαι άχρηστος

Η πολιτική στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Οι φίλοι σε στηρίζουν όταν τα πράγματα πάνε άσχημα· ο λόγος σου τους κρατά εκεί. Χωρίς αξιοπιστία, κανείς δεν θα σε ακολουθήσει στην ήττα, και λίγοι θα χαρούν μαζί σου τη νίκη.

14. Να θυμάσαι πως και η άλλη πλευρά έχει προβλήματα

Μην μυθοποιείς τον αντίπαλο. Κανένας συνασπισμός δεν είναι ενιαίος. Κάθε επιτελείο έχει συγκρούσεις. Κάθε πρόσωπο έχει φόβους και αδυναμίες. Όποιος βλέπει τον αντίπαλο ως υπεράνθρωπο, παραλύει. Η αυτοπεποίθηση αρχίζει με την απομυθοποίηση.

15. Μην φέρεσαι στους καλούς όπως φέρεσαι στους κακούς

Η επιλεκτική σκληρότητα είναι πολιτική αρετή. Όσοι σε στηρίζουν πρέπει να νιώθουν ότι η πίστη τους έχει αξία. Όχι ότι θεωρούνται δεδομένοι. Ο «επαγγελματισμός» που αγνοεί αυτή τη διάκριση, καταστρέφει την ενότητα εκ των έσω.

18. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο αν δεν πληρώνεις το ενοίκιο

Ο ιδεαλισμός, όσο γνήσιος κι αν είναι, δεν αρκεί. Πρέπει να μπορείς να σταθείς, να ζήσεις, να λειτουργήσεις. Η πολιτική δεν είναι διακοπή από την πραγματικότητα· είναι η διαχείρισή της.

23. Στην εθελοντική πολιτική, ο οικοδόμος μπορεί να χτίσει πιο γρήγορα απ’ όσο ο καταστροφέας μπορεί να γκρεμίσει

Αυτός ο Νόμος υπενθυμίζει ότι όταν οι άνθρωποι δρουν με εσωτερικό κίνητρο - όχι από συμφέρον, αλλά από πίστη και ιδανικά - η θετική τους ενέργεια είναι εκθετική. Η εθελοντική πολιτική δεν είναι μόνο πιο αυθεντική· είναι και πιο αποτελεσματική, όταν υπάρχει κατεύθυνση. Οι καταστροφείς μπορεί να κάνουν φασαρία, αλλά η δύναμη βρίσκεται στους δημιουργούς. Και όταν αυτοί έχουν σκοπό και συνοχή, το αποτέλεσμα είναι πιο γρήγορο και ανθεκτικό από κάθε απόπειρα υπονόμευσης.

30. Καλύτερα φίδι στο γρασίδι, παρά οχιά στον κόρφο σου.

Ο πιο επικίνδυνος εχθρός είναι εκείνος που μιμείται τον φίλο. Στην πολιτική, η προδοσία εκ των έσω είναι πάντα πιο καταστροφική απ’ την επίθεση απ’ έξω. Η καχυποψία δεν είναι αδυναμία· είναι ασφάλεια.

31. Μην εμπιστεύεσαι πλήρως κανέναν, αν δεν έχει μείνει πιστός σε έναν καλό σκοπό που όδευε προς την ήττα.

Η αφοσίωση δοκιμάζεται όχι όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν το παιχνίδι φαίνεται χαμένο. Όποιος δεν έμεινε τότε, δεν θα μείνει ούτε όταν ξανασφίξουν τα πράγματα.

35. Διάλεξε τους εχθρούς σου με την ίδια προσοχή που διαλέγεις τους φίλους σου

Η πολιτική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, αλλά δεν πρέπει να είναι πρόχειρη. Ο εχθρός που επιλέγεις σε ορίζει σχεδόν όσο και ο φίλος που κρατάς δίπλα σου. Όταν επιλέγεις να αντιπαρατεθείς με κάποιον, του αποδίδεις σημασία, του προσδίδεις πολιτική βαρύτητα και ενίοτε τον ηρωοποιείς. Μια κακή επιλογή εχθρού μπορεί να σε εκθέσει, να αποδυναμώσει το αφήγημά σου ή να σε σύρει σε ανούσιες αντιπαραθέσεις. Όπως δεν συμμαχείς με οποιονδήποτε, έτσι δεν συγκρούεσαι με οποιονδήποτε. Η επιλογή αντιπάλου είναι πολιτική πράξη υψηλού συμβολισμού - και στρατηγικού κινδύνου.

Η πολιτική δεν είναι θέατρο χαρακτήρων. Είναι αληθινή ζωή, συμπυκνωμένη σε αποφάσεις υψηλού ρίσκου και έντασης. Δεν κρίνεται μόνο σε ντιμπέιτ ή κάλπες. Κρίνεται στη διαχείριση ανθρώπων - χαρακτήρων, ελπίδων και απογοητεύσεων. Οι ηγέτες που ξεχωρίζουν είναι αυτοί που ξέρουν να διακρίνουν την πρόθεση πίσω από τη συμπεριφορά.

Στο επόμενο άρθρο, θα περάσουμε στην πολιτική τεχνογνωσία και την πειθαρχία. Γιατί η θέληση χωρίς ικανότητα είναι απλώς απογοήτευση σε αναμονή.