Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έρχεται για διακοπές

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ καταφθάνει στην Αθήνα ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν πρόκειται για επεισόδιο lifestyle αλλά για πολιτική τοποθέτηση με σαφές μήνυμα. Έχει ήδη ορκιστεί στην Ουάσιγκτον και αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου με την επίδοση διαπιστευτηρίων αμέσως μετά. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτά είναι γεγονότα, όχι κουτσομπολιά.

Ποια είναι λοιπόν η νέα πρέσβης; Πρώην εισαγγελέας, προβεβλημένο τηλεοπτικό πρόσωπο και κυρίως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του κινήματος MAGA με βαθιές σχέσεις στον πυρήνα της αμερικανικής δεξιάς. Στην καμπάνια Τραμπ του 2020 είχε ρόλο-κλειδί στη χρηματοδότηση και στην επικοινωνία, στοιχείο που εξηγεί γιατί θεωρείται πολλαπλασιαστής ισχύος. Μετά τη λήξη της σχέσης της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν απομακρύνθηκε από το δίκτυο επιρροής του πρώην προέδρου. Αντιθέτως συνεχίζει να αποτελεί πρόσωπο εμπιστοσύνης στον ευρύτερο κύκλο της τωρινής διοίκησης.

Η επιλογή της για την Αθήνα δεν είναι τυχαία. Οι διορισμοί πρέσβεων είναι πάντοτε πολιτικά μηνύματα. Το μήνυμα εδώ είναι σαφές: η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα όχι μόνο έναν σταθερό σύμμαχο αλλά κομβικό σημείο ισχύος στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ειδικά σε τρία πεδία, την ενέργεια, την άμυνα και την περιφερειακή σταθερότητα. Η Γκίλφοϊλ δεν είναι καριερίστρια διπλωμάτης. Είναι επαγγελματίας της πολιτικής επικοινωνίας που ξέρει να επιβάλλει ατζέντα, να χτίζει κοινά και να χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης ως εργαλείο πολιτικής. Αυτό ακριβώς καλείται να φέρει στην ελληνοαμερικανική σχέση.

Το χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι η μετάβαση γίνεται με σχέδιο και ταχύτητα, όχι ως εξορία. Ο διορισμός της εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, την αναβάθμιση του άξονα Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ και την ανάσχεση ρωσικής και κινεζικής επιρροής. Σε αυτό το πλαίσιο η επιλογή μιας χαρισματικής και επικοινωνιακά δυνατής προσωπικότητας είναι απόλυτα λογική. Δεν θα περιοριστεί σε δηλώσεις φιλίας αλλά θα επιδιώξει να διαμορφώσει συσχετισμούς και αφήγημα.

Τι πρέπει να περιμένουμε στην πράξη; Πρώτον, μια πρέσβη που θα επιδιώξει να αφήσει αποτύπωμα σε τομείς επενδύσεων, τεχνολογίας και ασφάλειας. Δεύτερον, μια πιο έντονη δημόσια διπλωματία. Η Γκίλφοϊλ καταλαβαίνει τον αδιάκοπο κύκλο ενημέρωσης και δεν διστάζει να συγκρουστεί. Θα αξιοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για να ανεβάσει την ορατότητα των αμερικανικών προτεραιοτήτων. Τρίτον, ενίσχυση του τριγώνου Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ υπό το πρίσμα της ασφάλειας και της ενέργειας. Η παρουσία μιας μεγάλης προσωπικότητας επηρεάζει συναντήσεις, ρυθμούς και το πλαίσιο των διαφορών με την Τουρκία. Τέταρτον, μια ευκαιρία για πολιτικούς και θεσμικούς διαύλους. Η Γκίλφοϊλ μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και Νέας Δημοκρατίας, δύο παρατάξεων που μοιράζονται αξίες όπως η ελεύθερη αγορά, η ατομική ευθύνη και ο φιλοδυτικός προσανατολισμός. Εφόσον αξιοποιηθεί σωστά αυτή η σχέση μπορεί να εμβαθύνει την ατλαντική συνεργασία και να προσδώσει στην Αθήνα επιρροή στα αμερικανικά δίκτυα πολιτικής και στα think tanks.

Όσοι στην Ελλάδα σπεύσουν να την υποτιμήσουν επειδή δεν είναι διπλωμάτης καριέρας θα κάνουν λάθος. Η σύγχρονη διπλωματία απαιτεί πολιτική ισχύ και επικοινωνιακό ένστικτο, δύο στοιχεία που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διαθέτει σε αφθονία. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να την αντιμετωπίσει με ρεαλισμό, ψυχραιμία και ανοιχτά μάτια.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έρχεται για διακοπές. Έρχεται για δουλειά. Και δεν πρέπει να υποτιμηθεί.