«Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες»

Μεγάλο σουξέ του Χρήστου Νικολόπουλου, με τη φωνή της Γλυκερίας, και στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Πολύς κόσμος είδε τον εαυτό του σε αυτό το τραγούδι. Η αγωνία για το μέλλον οδηγεί τους ανθρώπους στην αναζήτηση των απαντήσεων στον χώρο της μεταφυσικής. Πολλές φορές το τίμημα αυτής της αγωνίας μεταφράζεται στην καταβολή σημαντικών ποσών σε επιτηδείους που εμπορεύονται την ελπίδα. Έχουν χαθεί περιουσίες ανεξαρτήτως μεγέθους.

Οι αστρολόγοι, οι χαρτορίχτρες και οι καφετζούδες διακρίθηκαν και ως πολιτικοί σύμβουλοι γυναικών και ανδρών που επιζητούσαν τη συμβουλή τους για τις κινήσεις τους. Μια συμβουλή που ερχόταν με την επικοινωνία με το «υπερπέραν» και το επέκεινα ή με αόρατες δυνάμεις των οποίων τις φωνές μόνον αυτοί οι επιτήδειοι μπορούσαν να ακούσουν.

Χθες ο κ. Νίκος Καραχάλιος, μέσα σε λίγες μέρες, έδωσε «στεγνά» για δεύτερη φορά την κυρία Καρυστιανού. Είναι προφανές πως φοβάται την κάθοδό της στην πολιτική χωρίς τη δική του καθοδήγηση, αλλά είναι εξίσου προφανές πως λέει την αλήθεια. Τι προκύπτει από τα λεγόμενά του; Η εξάρτηση μιας εν δυνάμει πολιτικού, με υψηλότατη αποδοχή από τους πολίτες, από μια γερόντισσα από τη Συρία και από μια αστρολόγο από τις ΗΠΑ.

Προκαταρκτικά να πω ότι δεν είμαι σίγουρος αν οι αποκαλύψεις του κ. Καραχάλιου, κάνουν ζημία στο κύρος της κυρίας Καρυστιανού. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είτε θεωρεί τέτοιες πρακτικές απολύτως αποδεκτές είτε έχει δεθεί μαζί της με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς που δεν πλήττονται από τέτοια πράγματα. Ο ρόλος της μητέρας που έχασε το παιδί της και για αυτόν τον λόγο θέλει να τιμωρήσει ένα ολόκληρο σύστημα που ευθύνεται για την απώλειά της, αντέχει σε τέτοιου είδους πολεμική.

Οι υπόλοιποι μπορεί να μειδιούν ή να εξοργίζονται διότι αυτή η γυναίκα κινητοποίησε τόσο κόσμο, όμως ούτως ή άλλως δεν αποτελούν το κοινό της. Νομίζω πως τα πυρά του κ. Καραχάλιου θα αποδειχθούν άσφαιρα. Η κυρία Καρυστιανού δεν θα πληγεί από παρόμοιες αποκαλύψεις, αλλά από την αδυναμία της να πάρει αποφάσεις.

Στην πολιτική δεν χωρούν ούτε γερόντισσες με μεταφυσικές ικανότητες ούτε αστρολόγοι. Η πολιτική απαιτεί καθαρό μυαλό και κρύο αίμα ώστε να χαραχθούν οι τακτικές κινήσεις και να επιλεγεί ο κατάλληλος χρόνος που θα εμφανιστεί το νέο σχήμα. Όλα τα υπόλοιπα, με βεβαιότητα, οδηγούν στην αποτυχία.

Είμαι σίγουρος πως ο κ. Καραχάλιος θα έχει να πει κι άλλα. Οι αποκαλύψεις του θα εμφανίζονται στάγδην, σαν τις βραδυφλεγείς βόμβες. Θα εκρήγνυνται σταδιακά. Σε τελική ανάλυση ελάχιστη σημασία έχουν τα κίνητρά του. Εξάλλου είναι προφανή. Όπως προφανής είναι και αντιεπαγγελματική του συμπεριφορά. Δεν αποκαλύπτεις τα μυστικά ενός πελάτη σου. Μένει να φανεί αν όλα αυτά θα επηρεάσουν τη δημόσια εικόνα της κυρίας Καρυστιανού, καθώς η πιθανή κάθοδός της στην πολιτική θα αναδιατάξει τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής. Και αυτό φοβίζει πολύ κόσμο.