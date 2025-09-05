Ο πρωθυπουργός να διαβεί τον Ρουβίκωνά του

Φαίνεται πως μπήκαμε στη φθινοπωρινή περίοδο χωρίς αξιόλογη μεταβολή των δημοσκοπικών δεικτών. Το τι θα δείξουν σε περίπου 15 μέρες οι νέες δημοσκοπήσεις, θα καθορίσει και το κλίμα των επόμενων μηνών. Η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση είναι πολυτραυματίας καθώς το ένα χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Με το που σήκωσε κεφάλι από τα Τέμπη, προέκυψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μέσον της δεύτερης κυβερνητικής θητείας. Αυτό έχει τη σημασία του διότι μια αστοχία σε αυτή τη φάση προκαλεί μεγαλύτερη ζημία η οποία πολύ δύσκολα επουλώνεται. Για τον λόγο αυτόν στην Ελλάδα δεν υπήρξε κυβέρνηση με τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως αυτός θα ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας και στις επόμενες εκλογές διεκδικώντας ακόμα μια νίκη και φυσικά και την πρωθυπουργία. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει, εκτός από την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου-κάτι αυτονόητως απαραίτητο-να ορίσει και τα μέτωπα και να θέσει και τα διλήμματα. Τα έργα καλά είναι, αλλά το πολιτικό κλίμα το διαμορφώνουν οι κάθετες τομές.

Εδώ ακριβώς υπάρχει μια εμφανής δυσχέρεια διότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Με ποιον να ανοίξεις μέτωπο; Με τον κανένα; Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση διότι πάντα στην πολιτική μας ζωή υπήρχε ένα δίπολο που συσπείρωνε τα στρατόπεδα. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Όμως αυτή την απουσία του αντίπαλου δέους επιχειρούν να την αναπληρώσουν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν αυτά να διαμορφώσουν το πολιτικό κλίμα. Δεν θα ήταν ένα ασύνηθες φαινόμενο αν στοιχιζόταν πίσω από ένα κόμμα και ένα ηγέτη. Όμως αυτό που επιχειρούν σήμερα είναι να αποδυναμώσουν τον πρωθυπουργό επιλέγοντας το χάος, στο υπαρκτό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος».

Προφανώς δεν βλέπουν τι γίνεται στη Γαλλία. Πώς η πολιτική αστάθεια τείνει να μετατραπεί σε μια οικονομική και κοινωνική κρίση. Και κάνουν πως δεν βλέπουν το γεγονός ότι οι επενδυτές προτιμούν την Ελλάδα διότι προσφέρει πολιτική σταθερότητα. Συνεπώς ο πρωθυπουργός οφείλει να καταδείξει στους πολίτες αυτούς τους παρασκηνιακούς σχεδιασμούς, στον βαθμό που θέλει να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο σχεδόν ενάμισι χρόνο πριν από τις εκλογές.

Όταν η απέναντι πλευρά συντάσσει τον στρατό της, δεν γίνεται εσύ απλώς να παρατηρείς τη στιγμή που διαθέτεις και σαφέστατη υπεροπλία. Δεν θα κουραστώ να το γράφω πως είναι πρωτοφανές για την ελληνική πολιτική ζωή κυβερνών κόμμα, στα μέσα της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, να προηγείται με διπλάσιο ποσοστό από το κόμμα που έπεται. Αυτό το γεγονός διαμορφώνει ήδη μια κατάσταση.

Το Σάββατο στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει σημαντικά οικονομικά μέτρα. Θετική κίνηση, αλλά πολύ σύντομα θα καλυφθεί από άλλα γεγονότα. Αυτό που χρειάζεται η κυβέρνηση είναι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναδιαμορφώσουν το πολιτικό τοπίο και το κυριότερο: να κατανοήσει ο πρωθυπουργός πως απευθύνεται πλέον σε ένα πολύ συγκεκριμένο ακροατήριο. Σε αυτούς που το 2023 του έδωσαν πλουσιοπάροχα το 41% και τώρα έχουν αποστασιοποιηθεί. Την ψυχή αυτών θα πρέπει να συγκινήσει και όχι των «προοδευτικών» και των φριπαλεστάιν. Μπορεί;