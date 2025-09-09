Μητσοτάκης: Τρέχει μόνος του με αντίπαλο τον χρόνο

…και ένα πιθανό παραπάτημα, για να είναι πιο πλήρης η εικόνα. Σε μια κούρσα 3000 μέτρων στιπλ, έχει ήδη ντουμπλάρει τον δεύτερο και τρέχει μόνος του, ενώ το καμπανάκι που ειδοποιεί για τον τελευταίο γύρο δεν έχει κτυπήσει ακόμα. Μένει κάτι παραπάνω από μιάμιση στροφή, μικρή η απόσταση για να ανατραπεί η εικόνα, πολύς όμως ο χρόνος για να παραπατήσει το φαβορί. Μάλιστα για τη δεύτερη θέση διεξάγεται σκληρή μάχη και είναι άγνωστο ποιος θα την κατακτήσει. Έτσι, με τη φωτογραφία της στιγμής, το ερώτημα είναι ένα: θα κάνει το φαβορί πανελλήνιο ρεκόρ;

Κάπως έτσι βλέπω να είναι διαμορφωμένη η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ακόμα και ο πιο φανατικός αντίπαλος του Μητσοτάκη δεν μπορεί να αμφισβητήσει την παραπάνω εικόνα, εκτός αν είναι κλινικά ανόητος. Δηλαδή σήμερα στην πατρίδα μας δεν υπάρχει στοιχειωδώς σοβαρός άνθρωπος που να υποστηρίζει πως δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία το πρώτο κόμμα, αλλά κάποιο άλλο.

Ο πρωθυπουργός τρέχει μαζί με λίγους συνεργάτες του. Οι υπόλοιποι-το έχω γράψει πολλές φορές-κάνουν συντήρηση του πολιτικού τους κεφαλαίου- ή αυτό πιστεύουν ότι κάνουν- δια της σιωπής τους και της απουσίας τους από τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.

Υποθέτω πως ο Μητσοτάκης γνωρίζει πρόσωπα και συμπεριφορές και θα πράξει αναλόγως, καθώς ο υπολειπόμενος δρόμος προς τις κάλπες μόνον με ροδοπέταλα δεν είναι στρωμένος. Και με μισή ομάδα δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που προσδοκεί. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα και να ξαναγίνομαι κακός, αλλά αν αφαιρέσεις ΠΑΣΟΚ και ΛΑ.Ο.Σ τι μένει; ποιοι δίνουν τις μάχες στην πρώτη γραμμή; Πόσοι υπουργοί συγκρούονται με τα μεγάλα και τα μικροσυμφέροντα;

Παρ’ όλα αυτά, αν και παίζει ο πρωθυπουργός με μισή ομάδα, προηγείται σταθερά και με άνεση διότι οι αντίπαλοί του υστερούν δραματικά. Όμως έτσι δουλειά δεν γίνεται ούτε ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να γίνει προσιτός.

Η Γαλλία μπορεί να δοκιμάζεται από κυβερνητική κρίση, αλλά το σύστημά της είναι προεδρικό. Στην πατρίδα μας οι κυβερνήσεις συνεργασίας, όλες ήταν ειδικού σκοπού και όχι αποτέλεσμα της εμπέδωσης της κουλτούρας των συνεργασιών.

Ακόμα και η όντως επιτυχημένη συγκυβέρνηση 2012-2014 τελικά κατέρρευσε. Ανοίγω μια παρένθεση: ο Μητσοτάκης είναι προφανές, κυρίως στο ζήτημα της Αναθεώρησης του Συντάγματος, θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ για συναίνεση γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως τέτοια συναίνεση δεν θα εισπράξει. Θα το κάνει για λόγους τακτικής, και για να αλιεύσει ένα μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ της εκσυγχρονιστικής τάσης και συγχρόνως η Αναθεώρηση να αποτελέσει μέρος της προεκλογικής του ατζέντας.

Πέρα από κινήσεις τακτικής, ο πρωθυπουργός αν δεν κινητοποιήσει όλη τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν πείσει όλους τους βουλευτές του να προβάλουν στις περιφέρειες τους το κυβερνητικό έργο, που όντως είναι σημαντικό, θα τερματίσει μεν πρώτος, μακριά όμως από το ζητούμενο πανελλήνιο ρεκόρ. Την 3η πρωθυπουργική του θητεία.