Επιλέξαμε τη ΣΩΣΤΗ πλευρά της Ιστορίας και ανταμειβόμαστε για αυτό

Καταγράφω απλώς τα γεγονότα.

1.Ο ενεργειακός «κολοσσός» CHEVRON εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τέσσερις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ακυρώνοντας στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Το είχε ακυρώσει και η Αίγυπτος τις προηγούμενες ημέρες καθώς διεξήγαγε έρευνες σε περιοχές του.

2.Φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής για τα ενεργειακά θέματα Νταγκ Μπέργκαμ για να συζητήσει την προώθηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μέσω Αλεξανδρούπολης, προς τις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία. Επί πλέον ενδιαφέρεται και για τα ελληνικά ναυπηγεία και θα έχει και τις σχετικές συναντήσεις.

3.Στην Ιερουσαλήμ δύο Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν 6 Ισραηλινούς πολίτες.

4. Ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν στη Ντόχα του Κατάρ τον χώρο όπου θα συσκέπτονταν οι ηγέτες της Χαμάς. Είναι άγνωστον πόσοι επέζησαν και ποιοι σκοτώθηκαν, αν σκοτώθηκαν.

5.Πριν από λίγες ημέρες λίγο έξω από τη Δαμασκό, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε δύο χερσαίες επιχειρήσεις κατά τουρκικών βάσεων ηλεκτρονικής παρακολούθησης τις οποίες και κατέστρεψε.

6.Στην Ελλάδα προβλήθηκαν τα 22 φρικιαστικά λεπτά - από τα συνολικά 47 - από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

7.Ο Έλληνας πρωθυπουργός ερωτώμενος, στη ΔΕΘ, για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πέταξε την μπάλα στην κερκίδα δηλώνοντας: «η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, αλλά δεν ξέρουμε το πότε και το πώς».

Αυτά είναι τα επί μέρους εικονίδια που συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα στην οποία χωράνε όλοι οι βασικοί παίκτες της περιοχής. Ισραήλ, ΗΠΑ, Αίγυπτος, Τουρκία, αλλά και η Ελλάδα. Ποιοι είναι οι μέχρι στιγμής κερδισμένοι; Πώς και γιατί η πατρίδα μας προκαλεί το σημαντικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ όχι των Δημοκρατικών, αλλά του Τραμπ;

Διότι σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα έλαβε τις σωστές γεωπολιτικές αποφάσεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται και η ανταμοιβή. Μόνον οι φανατισμένοι «υπερπατριώτες», αυτοί που παντού βλέπουν εθνικές ήττες και φυσικά οι εκ πεποιθήσεως ρωσόφιλοι, δεν αντιλαμβάνονται το συγκριτικό πλεονέκτημα που κτίζει σιγά - σιγά η Ελλάδα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Όσοι βλέπουν στο δίδυμο Ερντογάν - Φιντάν κινήσεις μεγάλων σκακιστών μάλλον θα πέσουν τραγικά έξω. Εδώ και καιρό γράφω ότι πίσω από τα νέο-οθωμανικά οράματα του Ερντογάν κρύβεται η αγωνία του πώς θα διορθώνει τις δικές του λανθασμένες επιλογές.

Έβαλε στρατηγικά απέναντί του το Ισραήλ και τώρα στη Συρία διαβλέπει τον κίνδυνο να καταρρεύσουν όλοι οι μεγαλεπήβολοι σχεδιασμοί του. Όταν τοποθετείσαι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας, διότι η Τουρκία στη Μ. Ανατολή τοποθετήθηκε στη λάθος πλευρά, τότε θα έρθει η ώρα που θα καταβάλεις και το σχετικό τίμημα.

Τα κέρδη της εξωτερικής πολιτικής δεν βρίσκονται στα παχιά λόγια και στις διακηρύξεις. Βρίσκονται στη δημιουργία γεγονότων που βελτιώνουν τη θέση μιας χώρας και προκαλούν εξελίξεις που έχουν τη δική τους δυναμική.

Το χθεσινό ενδιαφέρον της CHEVRON και όχι μόνο αυτό, έχει τη δυναμική του. Αποτελεί την αφετηρία μιας διαδικασίας που, εκτός από τα μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα, δύναται να αναδιαμορφώσει και τους συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή μας. Δύναται…