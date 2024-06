Δε διδάχθηκαν από το ρεζιλίκι τους με τη «νεκρή Μαρία» του Έβρου

Το BBC παρουσίασε ένα ρεπορτάζ -ξαναζεσταμένη τροφή- για τις «επαναπροωθήσεις» μεταναστών από το Λιμενικό μας. Χιλιοειπωμένες ιστορίες που τις έχει διαψεύσει η ελληνική πλευρά. Το ενδιαφέρον αυτού του ρεπορτάζ του BBC βρίσκεται στον πρόλογο. Τι λέει; «The initials sources were primarily local media, NGOs and the Turkish coastguard». Πάμε παρακάτω, καθώς μέσα από αυτές τις ελάχιστες λέξεις υπονομεύεται η ίδια η αξιοπιστία του ρεπορτάζ.

Το ερώτημα είναι γιατί τώρα εμφανίζουν αυτό το ρεπορτάζ. Η απάντηση είναι διότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα όλοι οι no borders, αυτή η πανίσχυρη διεθνής συλλογικότητα, στον νέο υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής να μη διανοηθεί να αλλάξει την πολιτική του προκατόχου του. Να ακολουθήσει πιστά την καταστροφική πολιτική της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ίλβα Γιόχανσον που μετέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποθήκη δυστυχισμένων ψυχών, καταστρέφοντας πρωτίστως τη χώρα της, τη Σουηδία. Όλο αυτό το κύκλωμα της παράνομης μετανάστευσης, επειδή διαθέτει τεράστια κεφάλαια, επηρεάζει σχεδόν όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ.

Να μη λησμονούμε ποτέ τη συντονισμένη επίθεση που δέχθηκε η πατρίδα μας για την υπόθεση της «νεκρής Μαρίας» του Έβρου. Το γεγονός ότι τελικά ξευτελίστηκαν και αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη, δεν αναιρεί το γεγονός πως η προσπάθεια να πληγεί η Ελλάδα έγινε. Και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκονται εγχώριοι συνεργάτες και οι γνωστοί χρήσιμοι ηλίθιοι. Αυτό γίνεται και τώρα με το ρεπορτάζ του BBC. Το αναπαράγουν οι γνωστές αριστερές ψυχούλες και οι συμπλεγματικοί «φιλελεύθεροι», καθώς δεν έχουν συνετιστεί από το πάθημά τους με τη «νεκρή Μαρία».

Άλλωστε είναι αθλιότητα να υποστηρίζεται ένα ρεπορτάζ το οποίο το ίδιο αποκαλύπτει ποιες είναι οι πηγές του: τοπικές μαρτυρίες, βλέπε «επαγγελματίες» διασώστες, ΜΚΟ και η Τουρκική Ακτοφυλακή. Είναι θλιβερό να υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα που να αναπαράγουν συρραμμένες εικόνες που προωθούν την άποψη των γειτόνων μας.

Όλοι αυτοί οι no borders, που βρίσκονται στα κέντρα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης δεν πήραν χαμπάρι τι έγινε στις ευρωεκλογές. Εμμονικά πιστεύουν πως πρέπει τα σύνορα να ανοίξουν διάπλατα στις μαζικές μεταναστευτικές ροές, η πολυπολιτισμικότητα να καθιερωθεί σαν το νέο τοτέμ και μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες να υπάρξουν άλλες, μικρότερες κοινωνίες, με τους δικούς τους νόμους που θα είναι ανώτεροι από τους νόμους των κρατών που τις φιλοξενούν. Όλα αυτά δεν τα κρύβουν, θέλουν να τα επιβάλλουν με κάθε τρόπο. Και όσοι αντιστέκονται βαφτίζονται ρατσιστές, ακροδεξιοί, ξενοφοβικοί και όλα τα σχετικά από το πλούσιο λεξιλόγιο αυτών των no borders- ένα συνονθύλευμα αριστερών και ακραίων φιλελεύθερων.

Όσον αφορά το BBC, μια παρατήρηση ενδεικτική ενός γενικότερου προσανατολισμού του. Πριν από λίγες ημέρες, όταν απελευθερώθηκαν οι τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι από τον ισραηλινό στρατό, δημοσιογράφος του συγκεκριμένου σταθμού κατηγόρησε το Ισραήλ διότι δεν προειδοποίησε τους κατοίκους του οικισμού πως θα διεξαγάγει μια επιχείρηση. Εμπάθεια μαζί με βλακεία.