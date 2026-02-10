Αυτοδυναμία, ο μόνος στόχος της ΝΔ

Δεν καταλαβαίνω το άγχος που έχει καταλάβει πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έναν χρόνο πριν από τις εκλογές, και σπεύδουν σχεδόν ικέτες στο ΠΑΣΟΚ ζητώντας τη συνεργασία του. Λησμονούν πως αυτή η τακτική τους υποδηλώνει την παραδοχή πως η αυτοδυναμία έχει χαθεί οριστικά. Μια λάθος εκτίμηση, στον βαθμό που τέτοιες μέρες του 2023 η αυτοδυναμία επίσης δεν βρισκόταν επάνω στο τραπέζι. Απεναντίας, όπως θα θυμάται ο αναγνώστης, έπαιζε και το σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το τι έγινε είναι γνωστό.

Εξάλλου είναι αφελές να ζητάμε από ένα κόμμα να ανοίξει τα χαρτιά του από τώρα για τις μετεκλογικές κινήσεις του. Το ΠΑΣΟΚ, και το κάθε ΠΑΣΟΚ, πολύ καλά κάνει και δε συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι. Στο κάτω - κάτω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ομνύουν στο όνομα της κυβερνητικής συνεργασίας των δύο κομμάτων, κακώς αποκλείουν από τώρα άλλες συνεργασίες. Δεν έχει κανένα νόημα να διαλαλούν πως δε θα συνεργαστούν με το α ή το β κόμμα και θα συνεργαστούν μόνον με το ΠΑΣΟΚ. Είναι, πέραν όλων των άλλων, και λάθος τακτικής.

Η Νέα Δημοκρατία μόνον έναν δρόμο έχει μπροστά της. Αυτόν της αυτοδυναμίας. Το γεγονός πως τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν πως αυτός ο στόχος κείται μακριά, αυτό δε σημαίνει πως είναι ανέφικτος, αρκεί να υπηρετηθεί με συνέπεια από ολόκληρη την παράταξη.

Σε αυτό το πλαίσιο δε θα πρέπει τα στελέχη της να μιλούν πλέον για μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά και για μια δεύτερη που θα είναι και επιβεβλημένη και αναπόφευκτη, αν θέλουν η επίτευξη της αυτοδυναμίας να παραμείνει ζωντανή. Όλες οι άλλες τακτικές κινήσεις με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν στη χαλαρή ψήφο, αποτέλεσμα της αποσυσπείρωσης. Τι θέλω να πω; Οι δεύτερες εκλογές δε θα προκύψουν, θα επιδιωχθούν, ενταγμένες σε μια στρατηγική.

Τούτων δοθέντων, δεν έχουν θέση οι ικεσίες προς το ΠΑΣΟΚ, του οποίου η βάση σε ποσοστό 60% είναι αντίθετη σε μια παρόμοια συνεργασία. Έτσι, κάνουν λάθος αυτοί που νομίζουν πως με τις επιθέσεις φιλίας φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ένα μέρος της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, μειοψηφικό, θα πιεστεί στις δεύτερες εκλογές όταν η πιθανότητα της πολιτικής αστάθειας θα είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Αλλά μέχρι τότε ο δρόμος είναι μακρύς.

Όσον αφορά τις άνευ λόγου διαβεβαιώσεις πως η Νέα Δημοκρατία δε θα συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα πλην του ΠΑΣΟΚ, έχω να παρατηρήσω το εξής: όλα τα κόμματα έχουν τις ιδεολογικές αρχές και τις πολιτικές τους θέσεις. Σε αυτή τη φάση αυτό είναι αρκετό. Όλα τα υπόλοιπα μένουν ανοικτά για την επομένη των δεύτερων εκλογών, αν η αυτοδυναμία δεν επιτευχθεί. Προς τι οι δεσμεύσεις από σήμερα; Εξυπηρετούν κάποιο σκοπό; Ο διακηρυγμένος σκοπός της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία της.