Ανοδικά κινήθηκαν τα αποθέματα των ασφαλίσεων ζωής το 2025. Μεγάλη ώθηση έδωσαν τα unit linked (+17,8%), τα οποία αντιστάθμισαν την πτώση που σημείωσαν τα απλά συμβόλαια ζωής (-4,1%).

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ζωής διαμορφώθηκαν στα 12,62 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με το 2024.

Οι ατομικές ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες αντιστοιχούν φέτος στο 81,7% επί του συνολικού αποθέματος, διαμορφώθηκαν στα 10,3 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 6,7% έναντι του 2024.

Τα αποθέματα των ομαδικών συμμετέχοντας με 18,3% στο σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων ασφαλίσεων ζωής, κατέγραψαν νέα άνοδο 6,3%.

Ισχυρή άνοδος στα unit linked

Ισχυρά θετική μεταβολή κατέγραψαν τα αποθέματα ατομικών ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (UL), με τα συνολικά κεφάλαια να φτάνουν τα 5,598 δισ. ευρώ το 2025 (+17,8%).

Το μερίδιό τους επί του συνόλου ατομικών ασφαλίσεων ανήρθε στο 54,3% έναντι 49,2% στην προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Αντίθετα, τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια απλών ατομικών ζωής έπεσαν από το 50,8% (2024) στο 45,7% του συνολικού αποθέματος, μεταβολή που αντιστοιχεί σε -4,1%.

