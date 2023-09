Μαλαισία: Η πόλη - φάντασμα των 100 δισ. δολαρίων και το φάσμα της χρεοκοπίας

Απευθυνόμενη στους Κινέζους αγοραστές της μεσαίας τάξης, η Forest City κατάφερε να βγει ζωντανή τις λιγοστές πωλήσεις, τους κινεζικούς νομισματικούς ελέγχους, ένα πανδημικό lockdown και τον δημόσιο θυμό για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στη Μαλαισία.

Why is this $100 billion city mostly empty?



In its decade-long history, Malaysia's Forest City has dealt with political controversy, Covid and now questions over the financial health of its Chinese developer, Country Garden https://t.co/bhE87bjEqa pic.twitter.com/5oR4BovTH7