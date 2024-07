Υπάρχει ζωή εκτός δικτύωσης: Καν’το όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ…

Η πολιτική επικαιρότητα και η καθημερινότητα δεν διασφαλίζουν την ηρεμία. Θα μπορούσαν να βλάπτουν και σοβαρά την υγεία όπως τη βλάπτουν οι εξαρτήσεις. Υπάρχει ζωή και εκτός διαδικτύου και εκτός δικτύωσης, η αληθινή ζωή δεν είναι στο tik tok και στο «Χ», ούτε γράφεται με likes. Παρατηρώ έναν εθισμό, μια σύγχυση και έλλειψη κριτικής σκέψης και ανάλυσης ίσως και κατανόησης κειμένου, ακόμα και σε ανθρώπους που δείχνουν ώριμοι, αλλά έχω πάψει να αυταπατώμαι.

Η καλή ζωή δεν είναι αυτή που στραγγίζει, που γεμίζει ψυχές με μίσος και φθόνο. Είναι αυτή που αιμοδοτεί με θάρρος, με χαρά, με κουράγιο, με εμπειρίες με μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας, με ισορροπία, με σεβασμό και όλα αυτά μαζί γεννούν τη γαλήνη. Αυτό που με έκανε να καταπιαστώ με ένα τέτοιο θέμα, όχι τόσο out of the blue, είναι ότι όλο αυτό το μείγμα της παρατεταμένης ζέστης με προβλημάτισε για την ποιότητα της ζωής. Τι εστί… Και σκέφτηκα ότι ένας πολύ μεγαλύτερος μου σε ηλικία άνδρας, στα 74 του χρόνια, σίγουρα έχει πολλά να πει. «Κανείς από μας δεν θα βγει ζωντανός από εδώ…» είπε ο …Μεγάλος προτρέποντας μας να αδράξουμε τη μέρα και να μην βάζουμε ποτέ τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα.

Δεν ξέρω αν ο Ρίτσαρντ Γκιρ, αυτός είναι ο μεγάλος που διατύπωσε τις σοφίες, θα άντεχε τον τρελό καύσωνα όπου και τα νεύρα ανεβαίνουν και έρχεται και ο κάματος. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Σαν ριπές δροσιάς τα λόγια του Γκιρ με προβλημάτισαν με θετικό τρόπο, μου έδωσαν τροφή για σκέψη. Το είδα σαν απόσταγμα σοφίας, ενός άνδρα επιτυχημένου, διάσημου, με λίγο παλαιότερους όρους, ηλικιωμένου... Το τελευταίο, όχι πια.

Λέμε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, αλλά είναι πολυπαραγοντική εξίσωση η όλη φάση. Η εμφάνιση του διάσημου ηθοποιού δεν παραπέμπει σε φυλλοβόλο είναι αυτό το αειθαλής που «κολλάμε» σε όποιον δεν δείχνει να μεγαλώνει, δεν φαίνεται να γερνά όπως ο μέσος όρος των ανθρώπων. Πολύ απλά, ο άνθρωπος είναι σταρ του Χόλιγουντ. Ύστερα είναι και τα γονίδια, είναι το γεγονός ότι βρήκε τα κουράγια να γίνει πατέρας για τέταρτη φορά με την τρίτη του σύζυγο. Βέβαια, τα κουράγια τα βρίσκεις όταν είναι τα υπόλοιπα λυμένα.

Ο Γκιρ, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται αλλά πολύ επιλεκτικά έχει και ένα φοβερό ξενοδοχείο στο Μπέντφορντ έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου τώρα βρέχει. Μέσα στο πράσινο…Ο 74χρονος γόης δεν πιάνει στα χέρια του παϊδάκια, ούτε κοκορετσάκια, ούτε άχρηστα λίπη. Είναι χορτοφάγος και διαλογίζεται, είναι ευθυγραμμισμένος με τον βουδισμό εδώ και πολλές δεκαετίες. Κάθε πρωί για μια ώρα κάνει μεντιτέισον και πίνει και πράσινα τσάγια. Ο διαλογισμός τον βοηθά να αποκτήσει κίνητρο και να θέσει τις προτεραιότητες της κάθε μέρας. Διαβάζει βιβλία και έχει μειώσει αισθητά τον χρόνο που περνά ονλάιν. Γυμνάζεται, προσέχει τον εαυτό του και για αυτό διατηρείται έτσι. Δεν είναι ο Χουντίνι των νιάτων.

Τα συστατικά της όμορφης ζωής είναι πολύ απλά. Δεν χρειάζονται πολλά-πολλά, ούτε ακρότητες, ούτε υπερβολές. Ακολουθεί ο εννιάλογος του Ρίτσαρντ:

Κανείς από εμάς δεν θα βγει από εδώ ζωντανός, γι' αυτό σταματήστε να συμπεριφέρεστε στον εαυτό σας σαν να είναι μια εκ των υστέρων σκέψη.

Φάτε νόστιμο φαγητό

Περπατήστε στη λιακάδα

Μπείτε στον ωκεανό (κάντε μια βουτιά στη θάλασσα)

Πείτε την αλήθεια που κουβαλάτε στην καρδιά σας σαν κρυμμένο θησαυρό.

Να είστε ανόητοι.

Να είστε ευγενικοί.

Να είστε παράξενοι.

Δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα άλλο!

Κάπου πήρε το μάτι μου και τον «σπαθάτο» Πιρς Μπρόσναν, που στα 71 του έκλεψε την παράσταση από πολλούς νεότερους του στα VIP του τελικού των ανδρών στο Γουίμπλεντον και μονοπώλησε τα φλας. Μια άλλη φορά θα σας γράψω τα δικά του…