Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τη συζήτηση με θέμα «Ξεκλειδώνοντας την αξία του πολιτισμού» (Unlocking the Value of Culture) στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Συνομιλητές: Σοφία Δήμτσα, Group Chief Corporate Affairs & Communications Officer, Όμιλος ΔΕΗ, Ελλάδα - Έλενα Μαυρομιχάλη, Strategist - Σύμβουλος Πολιτισμού, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης.