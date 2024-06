Ξανά στα σινεμά ο «Βασιλιάς των Λιονταριών» για τα 30 έτη από την κυκλοφορία του (pics&vid)

Τριάντα χρόνια από την πρώτη της κυκλοφορία συμπληρώνει φέτος η ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» και η Disney το εορτάζει με την επανακυκλοφορία της ταινίας. Επρόκειτο για την 32η ταινία μεγάλου μήκους της Disney, έχοντας αποφέρει κέρδη 986 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως από την ημέρα προβολής της. Ειδικότερα, ήταν η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις για το 1994 και η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών πίσω από το «Jurassic Park».

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν η ταινία θα προβληθεί σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως. Ωστόσο, στους αμερικανικούς κινηματογράφους ο «Βασιλιάς των Λιονταριών» θα βρυχάται ξανά από τις 12 Ιουλίου.

‘THE LION KING’ will be re-released in theaters on July 12 to celebrate the film’s 30th anniversary. pic.twitter.com/5Hn6meDMzS

Όσο για την ταινία, ξετυλίγει τη ζωή του νεαρού λιονταριού Σίμπα, που θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για το θάνατο του πατέρα του, εξορίζεται από τη ζούγκλα κι να εγκαταλείπει το δικαίωμά του να γίνει ο επόμενος βασιλιάς της. Το σενάριο φέρει την υπογραφή των Irene Mecchi, Jonathan Roberts και Linda Woolverton, η σκηνοθεσία είναι των Roger Allers και Rob Minkoff.

Return to Pride Rock this summer. Celebrate the 30th anniversary of The Lion King and experience it in theaters beginning July 12. pic.twitter.com/iFScZjeKEt