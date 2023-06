Twin it! 3D for Europe's culture: Η εκστρατεία διαφύλαξης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

Στη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς – ειδεμή των πολιτιστικών αγαθών που «κινδυνεύουν» – με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στοχεύει η εκστρατεία «Twin it! 3D for Europe's culture». Την εγκαινίασε (21/6) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας τα 27 υπουργεία πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλέξουν και να υποβάλουν από ένα τρισδιάστατο, ψηφιοποιημένο αγαθό στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Europeana· παρέχει σήμερα πρόσβαση σε 57 εκατομμύρια αγαθά πολιτιστικής κληρονομιάς ενώ μόλις το 0,01% από αυτά απεικονίζονται τρισδιάστατα.

Στόχος της εκστρατείας –όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα– είναι να επιταχυνθεί η χρήση και η επανάχρηση τρισδιάστατων απεικονίσεων στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων, ευαισθητοποιώντας το κοινό για τις ευκαιρίες και τα οφέλη τους, βοηθώντας επίσης τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών της ΕΕ να αναπτύξουν σχετικές ικανότητες.

Οφέλη αναμένεται επίσης να έχουν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενδυναμωθούν, καθώς, εκτός του πολιτισμού και της δημιουργίας, η εκστρατεία αφορά και στην εκπαίδευση, τον τουρισμό και τις έξυπνες πόλεις, σημείωσε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν.

Calling all #fashionheritage crowd interested in #3D!@Europeanaeu launched #TwiniT - a call to EU Member States for a pan-European collection of 3D-digitised heritage assets.



Check out: https://t.co/9SNEjBUvdY & Read more: https://t.co/ndhgdHWm6g#3DforCulture