Θρίλερ στις νέες ταινίες, Γκοντάρ στις επανεκδόσεις

Τρεις νέες ταινίες θρίλερ διαφορετικών μεταξύ τους υποκατηγοριών και τρεις επανεκδόσεις φέρνει η πρώτη Πέμπτη του Σεπτεμβρίου με την πρώτη δροσιά του φθινοπώρου και την κακοκαιρία να σημαίνουν τη σταδιακή εγκατάλειψη των θερινών κινηματογράφων (οι οποίοι είναι ακόμη σε λειτουργία) και την επιστροφή στις χειμερινές αίθουσες.

Δύο από τα τρία νέα θρίλερ επικεντρώνονται στην ανθρώπινη βαρβαρότητα και την προσβολή που μπορεί να δεχτεί το ανθρώπινο σώμα φτάνοντας μέχρι την προσβολή του νεκρού σώματος, θίγουν ζητήματα δικαιοσύνης και απόκρυψης σκανδάλων από δράστες που μετατρέπουν τα θύματα σε υπόπτους. Πρόκειται για τις ταινίες «Εύκολος στόχος» και «75 μέρες» αποτελούμενες αμφότερες από ορισμένες σκληρές εικόνες, αμφότερες βασισμένες σε αληθινά γεγονότα. Κι αν αναρωτιέται κανείς γιατί να τις παρακολουθήσει παρά τη βιαιότητα, είναι ακριβώς αυτό που μόλις αναφέραμε, ότι καταγράφουν πραγματικά γεγονότα, συνεπώς μία κατάσταση που είναι βίαιη και έτσι οφείλουμε να την ονομάζουμε.

Στις νέες ταινίες και η «Καλόγρια ΙΙ» με την αδερφή Ιρέν και τη δαιμονισμένη Βάλακ. Όσο για τις επανεκδόσεις, ευκαιρία να θυμηθούμε την «Περιφρόνηση» (1963) του Ζαν Λυκ Γκοντάρ, «Στην τύχη ο Μπαλταζάρ» (1966) του Ρομπέρ Μπρεσόν και «Τα Μυστήρια του Οργανισμού» (1971) του Ντούσαν Μακαβέγιεφ.

Σε επανέκδοση με νέες ψηφιακές κόπιες και με αφορμή την 60η επέτειο από την κυκλοφορία της κυκλοφορεί η «Περιφρόνηση», η ταινία tτου Γαλλικού Νέου Κύματος την οποία ο Γκοντάρ χαρακτήρισε ως «ολόκληρος ο κόσμος σε μιάμιση ώρα» με πρωταγωνίστρια την Μπριζίτ Μπαρντό. Η κάμερα του Γκοντάρ ακολουθεί τον Πολ, έναν συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων και θεατρικών έργων που μισθώνεται από έναν Αμερικάνο παραγωγό για να «πειράξει» το σενάριο μιας ταινίας που βασίζεται στην «Οδύσσεια» του Ομήρου με σκηνοθέτη τον Φριτς Λανγκ.

Η συμπεριφορά του απέναντι στο σύστημα της παραγωγής μιας ταινίας θα αντικατοπτριστεί και στη σχέση του με τη σύζυγό του, την Καμίγ η οποία θα αρχίσει να αποξενώνεται.

#GeorgesDelerue's score for Le Mépris This music is very intense, adds another dimension for the French New Wave movies"Le thème de Camille" is perhaps one of the most beautiful and sad themes ever It is the main theme of the film. pic.twitter.com/CJteJACHrT

