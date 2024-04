Ταινία για τον Σινάτρα υπό τη ματιά του Σκορσέζε

Βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα καθώς και μία ακόμη ταινία για τον Ιησού, βασισμένη στο βιβλίο του Σουσάκου Έντο (Shūsaku Endō) «A Life of Jesus» (1973) ετοιμάζει να γυρίσει ο Αμερικανός, βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε (γενν. 1942), μετά την τελευταία του ταινία «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού».

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, ο Σκορσέζε, ο οποίος συνέβαλε στην εμφάνιση του Νέου Κύματος του Χόλυγουντ τη δεκαετία του ΄70, επιθυμεί να παρακάμψει το σύστημα των κινηματογραφικών στούντιο και να χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα την ταινία για τον Ιησού με τα γυρίσματα να ξεκινούν αργότερα, εντός του 2024, στο Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυπτο.

