Συμφωνία υπ. Τουρισμού και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ενισχύσει την εξωστρέφεια του οργανισμού

Προγραμματική συμφωνία για το 2026 υπέγραψαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την προγραμματική συμφωνία συνεχίζει μια σειρά δράσεων εξωστρέφειας που ενισχύει τις διεθνείς συνέργειες, οι οποίες αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό.

Η πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε πέρυσι ανάμεσα στο υπουργείο Τουρισμού και στο Φεστιβάλ και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη διασύνδεση του ελληνικού πολιτισμού και του τουρισμού, μέσα από μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, με εμβληματικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα των δράσεων ήταν απτά και εξαιρετικά επιτυχημένα. Οι ενέργειες ενίσχυσαν τη διεθνή τουριστική προβολή της Ελλάδας στο κινηματογραφικό γίγνεσθαι, συνέβαλαν στην επίτευξη συνεργασιών και συμπαραγωγών και ανέδειξαν την Ελλάδα ως ιδανικό τόπο γυρισμάτων.

Για το 2026, έχουν προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένα προγράμματα σε κορυφαία κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως των Καννών, της Βενετίας και του Les Arcs, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού προς ειδικά κοινά, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που συνδέουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία με το ενδιαφέρον τους για την 7η Τέχνη, αλλά και γενικότερα την προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου και πολιτισμού στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα παρέχει υπηρεσίες προώθησης της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού και προβολής του ελληνικού τουρισμού σε ένα διεθνές κοινό επαγγελματιών του κινηματογράφου, δημιουργών, επισκεπτών και θεατών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, μέσω συνεργειών με σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας και την ανάδειξη της σύγχρονης τέχνης ως βασικού πυλώνα ποιοτικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Η Ελίζ Ζαλαντό και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Πηγή φωτ.: Υπουργείο Τουρισμού

Νωρίτερα, η υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τη διεθνούς φήμης Γαλλίδα ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Ζιλιέτ Μπινός, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμμετοχή της στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με την ταινία «In-I in Motion».

Η κ. Μπινός βρίσκεται στην πόλη και με την ιδιότητά της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενόψει της τελετής απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας ως προορισμός για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διοργάνωσης της τελετής απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας ως προορισμού που αγκαλιάζει τον πολιτισμό και την κινηματογραφική δημιουργία.