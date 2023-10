Στον Νορβηγό συγγραφέα Γιον Φόσε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023

Στον Νορβηγό συγγραφέα και δραματουργό, Γιον Φόσε (γενν. 1959), απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023 «για τα καινοτόμα θεατρικά έργα και την πεζογραφία του που δίνουν φωνή στο ανείπωτο», όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Σουηδική Ακαδημία.

«Ο Φόσε συνδυάζει τη γλώσσα και τη φύση της νορβηγικής καταγωγής του, με καλλιτεχνικές τεχνικές στον απόηχο του μοντερνισμού», δήλωσε το μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας Άντερς Όλσον για τον τιμηθέντα συγγραφέα, ο οποίος, από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένος και κάπως φοβισμένος. Το βλέπω αυτό ως ένα βραβείο για τη λογοτεχνία που πρώτα και κύρια στοχεύει να είναι λογοτεχνία, χωρίς άλλες εκτιμήσεις».

Ειδικότερα, ο Φόσε γράφει στη λιγότερο διαδεδομένη από τις δύο επίσημες εκδοχές της νορβηγικής γλώσσας. Θεωρεί το βραβείο ως αναγνώριση αυτής της γλώσσας και του κινήματος που την προωθεί, όπως σημειώνει το Reuters.

