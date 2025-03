Στον δρόμο της Κικής Κολυμπάρη

Η πόλη είναι γεμάτη αθέατες γωνιές, σημεία όπου το βλέμμα διαθλάται και η πραγματικότητα παίρνει άλλες, απρόβλεπτες μορφές. Σε ένα τέτοιο πεδίο κινείται η Κική Κολυμπάρη με την έκθεσή της «What I see when the street walks over me», που εγκαινιάζεται την Πέμπτη 3 Απριλίου στην γκαλερί a.antonopoulou.art., στη γειτονιά του Ψυρρή.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα έργα της Κολυμπάρη, μια διαρκής μετάπλαση που κάνει τις μορφές να μοιάζουν ρευστές, σαν να τις βλέπει κανείς μέσα από το υδάτινο φίλτρο μιας βρεγμένης επιφάνειας. Οι όγκοι λιώνουν, οι γραμμές χάνονται, η αναπαράσταση αποσύρεται για να δώσει χώρο σε μια εσωτερική, σχεδόν σωματοποιημένη θέαση του κόσμου. Είναι μια εμπειρία της ζωγραφικής, που θυμίζει τη στιγμή που περπατάς στους δρόμους μιας πόλης μετά τη βροχή και τα φώτα της αντανακλώνται ακανόνιστα στο οδόστρωμα, αλλοιώνοντας τις γνώριμες γεωμετρίες.

Η δουλειά της φέρνει στον νου τη χειρονομία της αναμόρφωσης, αυτής της παλιάς τεχνικής που θολώνει την αναγνώριση για να ενεργοποιήσει τη ματιά του θεατή. Εδώ, όμως, η αναμόρφωση δεν λειτουργεί ως οπτικό τέχνασμα αλλά ως αναζήτηση μιας ψυχικής ισορροπίας ανάμεσα στο ορατό και το απροσδιόριστο. Δεν υπάρχουν κλειδιά αποκρυπτογράφησης, δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές. Υπάρχει μόνο η ζωγραφική ως καθαρή εμπειρία, ως άσκηση στην αποδοχή της αστάθειας.

Κική Κολυμπάρη, «Home» (2023, 70x50 εκ. ακρυλικό σε καμβά)

Σε αυτή τη ζωγραφική, η αφαίρεση δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή. Είναι στάση απέναντι στον κόσμο. Είναι η επιμονή στην ένταση του εσωτερικού χώρου, στην απόκρυψη που δεν είναι άρνηση αλλά πρόταση για μια διαφορετική προσέγγιση της πραγματικότητας. Στην εποχή των πολλαπλών εικόνων, όπου οι οθόνες συνυπάρχουν χωρίς πάντα να επικοινωνούν, τα έργα της Κολυμπάρη προτείνουν μια άλλη θέαση: αυτήν που αναδύεται όταν το βλέμμα παύει να αναζητά τη σταθερότητα και αφήνεται στην αβέβαιη, αλλά βαθιά ανθρώπινη, δυναμική της μεταμόρφωσης.

Την έκθεση επιμελείται ο Θεόφιλος Τραμπούλης.

Εγκαίνια την Πέμπτη 3 Απριλίου. Διάρκεια έως 17/05/2025

Κεντρική φωτ.: Κική Κολυμπάρη, «What I see when the street walks over me» (2025, 170x200 εκ., ακρυλικό σε καμβά)